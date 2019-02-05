مسلسل ابو العروسة الحلقة 85 تتخطى 1.7 مليون مشاهدة

يواصل مسلسل ابو العروسة نجاحاته محققا أصداء واسعة مع الجمهور مع كل حلقة يتم عرضها، فبعد انتهاء عرض الحلقة الجديدة على التليفزيون وأيضاً موقع يوتيوب يتكون محل نقاش بين الجمهور، وشهدت الحلقة الـ 85 من المسلسل التى عرضت أمس العديد من الأحداث الجديدة التى تفاعل معها الجمهور.

وحققت حلقة ابو العروسة 85 نسبة مشاهدة مرتفعة على يوتيوب، بعد عرضها مساء أمس الإثنين، وتخطى عدد مشاهداتها مليوناً ونصف المليون خلال 12 ساعة.

ويدور مسلسل "ابو العروسة" في إطار عائلي إجتماعي، ومن تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.