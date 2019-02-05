نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 الاصدار الثاني رقم (4)

تعرف على أرقام البطاقات الرابحة في يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 من خلال رقم البطاقة، لجميع مشتركي يانصيب معرض دمشق الدولي للعام 2019 عبر موقع وكالة سوا الاخبارية.

نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 ستكون متوفرة الساعة التاسعة في الأسفل أو هنــا أو هنــا

ومن المتوقع الاعلان عن النتائج الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، حيث تشرف على عملية السحب جهات رسمية سورية، وتقوم بإتباع آلية محددة، كما يتم السحب على الأرقام الخاصة ببطاقات اليانصيب من خلال نظام الدواليب، والبطاقة الرابحة بالملغ المحدد هي البطاقة التي تقف عندها الدولايب.

ينقل السحب على الهواء مباشرة على قناتي سورية دراما والفضائية السورية وصفحة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، كما سيكون متوفرا في هذه الصفحة فور بدء الاحتفال.