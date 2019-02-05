دولة تحظر بيع السجائر لمن هم دون 100 عام

قدمت البرلمان في هاواي، مشروع قانون يحظر بيع السجائر لمن تقل أعمارهم عن مائة عام في الولاية.

وفقا لوثيقة على الموقع الإلكتروني للهيئة التشريعية، يقترح مشروع القانون رفع الحد الأدنى للسن لشراء السجائر تدريجيا.

لذلك في عام 2020 يمكن رفعه إلى 30 سنة في 2021، إلى 40 سنة في 2022، إلى 50 سنة في 2023، إلى 60 سنة، وأخيرا إلى 100 سنة في عام 2024.

ووفقاً للوثيقة، كان الدافع وراء صياغة مشروع قانون لرفع الحد العمري هو خطر التدخين على الصحة. بحسب ما أورده موقع "سبوتنيك"

وفي هاواي لا يُسمح بمن هم دون الـ21 عاماً شراء التبغ.