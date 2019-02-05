شاهد: فيفي عبده تكشف عن علاقتها مع "بيجن وموشيه دايان"

كشفت الفنانة فيفي عبده عن العلاقة التي جمعتها برئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق " مناحم بيجن"، ووزير دفاع إسرائيل " موشيه دايان".

وأضافت الفنانة المصرية، في لقاء لها مع الإعلامي وائل الإبراشي أنها مرة من المرات كانت تعمل في المينا هاوس ، وأنها لم تكن تعلم من بداخله من الضيوف الكبار، حيث تفاجأت بـ"مناحم بيجن" رئيس وراء إسرائيل الأسبق.

وأوضحت أنها فوجئت أثناء الرقص وهي تمسك" طرحتها" بأن أحد الأشخاص يلقي عليها علم إسرائيل، منوهة أنها قامت بوضع العلم الإسرائيلي تحت قدميها ووقفت عليه، ثم غنت يا أحلى اسم في الوجود".

وتابعت قائلة: إنه في اليوم الثاني أثناء عودتها للنايت كلوب فوجئت من أول باب" المينا هاوس" حتى دخولها القاعة بوضع الورد لها على وضعها للعلم الإسرائيلي تحت قدميها.

وعن المواقف الغريبة التي تعرضت لها أيضا قالت إنها كانت في فرنسا مع زوجها، وكانت منذ صغرها يوصف لها "موشيه دايان " بأنه هو " البعبع". وفق "المصريون"

وأشارت إلى أنها في خروجها مع زوجها من الفندق فوجئت عند المصعد بأنه أمامها، ما تسبب لها في نوع من القلق، لأنه كانت لا تعلم صورة " البعبع" إلا بشكل موشيه دايان، بحسب قولها.