نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحيرة برقم الجلوس مع بيان درجات الطالب

ينتظر طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة في الساعات القليلة المقبلة، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية وذلك عقب اعتمادها من محافظ البحيرة، حيث اقتربت الشهادة من الظهور في الساعات القادمة في ظل الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الخاصة.

وقد اوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة البحيرة، محمد سعد محمد، في بيان رسمي على أن اعمال التصحيح والمراجعة الخاصة بالدرجات قد انتهت بشكل كبير لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث سوف يتم رفع النتيجة غداً على موقع المديرية الرسمي، عقب اعتمادها رسميًا من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

وتابع في حواره الرسمي على أنه قد تم إجراء عمليات التصحيح ورصد الدرجات لكافة الطلاب بكل حيادية وشفافية، وذلك من أجل حصول كافة الطلاب على حقوقهم التعليمية في عمليات التصحيح، حيث تلقت غرفة عمليات المديرية شكاوى من صعوبة امتحان اللغة العربية، حيث تم مراجعة الشكاوي وإعادة توزيع الدرجات.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحيرة برقم الجلوس

الجدير بالذكر أن عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لأداء الاختبارات في محافظة البحيرة في نصف العام للشهادة الإعدادية بلغ 92022 طالب وطالبة، حيث أدوا الاختبارات في 562 لجنة على مستوى الـ18 إدارة تعليمية بمختلف مراكز المحافظة، ويمكن لكافة الطلاب متابعة النتائج بشكل متواصل عبر موقع مديرية التربية والعليم برقم الجلوس.