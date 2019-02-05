هنا رابط مباشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية برقم الجلوس والاسم الآن رابط مباشر عبر...

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية، يبحث طلاب وطالبات محافظة القليوبية الآن عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول لعام 2019، حيث أنه تم الإعلان عنها وإعتمادها اليوم، وتوفيراً للوقت والجهد للطلاب وأولياء الأمور قد وفرنا إليكم رابط استعلام مباشر برقم الجلوس، لنتعرف أكثر من خلال هذا المقال عن نسب النجاح هذا الترم ورابط وطريقة الاستعلام عن النتائج.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية

اعتمد اليوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير 2019 محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019 بنسبة نجاح بلغت 73.44%، كما نه قام بإعتماد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح بلغت 71.85%، وذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الدكتور طه عجلان، وأثناء ذلك قام بتهنئة الطلاب الناجحين متمنياً دائماً النجاح والتوفيق للجميع.

رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية

وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 بمحافظة القليوبية يمكن ذلك من خلال الدخول لرابط بوابة فيتو، واتباع الخطوات من كتابة الكود الموجود في المربع وكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة والضغط على كلمة بحث، وسوف تظهر كافة الدرجات، مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق.