نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 برقم الجلوس والاسم رابط البوابة الإلكترونية مديرية...

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019، تدور عمليات البحث الآن عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام 2019، وقد انتهوا الطلاب والطالبات من فترة الامتحانات الخاصة بهم منذ فترة، ومنذ ذلك الوقت وهم يبحثون عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي، ومن خلال موقعنا عرب فور هوست سوف نرفق لكم رابط الاستعلام عنها بكل سهولة برقم الجلوس، لنتعرف اكثر عن موعد ظهورها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019

وقد قام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة محمد سعد محمد بالتأكيد على أنهم على وشك الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات الخاصة بالترم الأول، على ان تكون النتائج متاحة امام الطلاب والطالبات غداً الأربعاء الموافق 6 فبراير 2019، وذلك بعد ان يقوم محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة بإعتماد النتائج رسمياً، وقد أوضح وكيل وزارة التربية التعليم أن عمليات التصحيح مرت بكل حيادية وشفافية، يذكر أن غرفة العمليات قد تلقت بعض الشكاوي حول صعوبة بعض الأجزاء الموجودة في مادة اللغة العربية، وعليه فقد تم تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الشكوي وإعادة توزيع الدرجات.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019

يمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول 2019 بمحافظة البحيرة، وذلك عبر الدخول لرابط مديرية التربية والتعليم وإدخال رقم الجلوس في مكانه المخصص لذلك، مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق.