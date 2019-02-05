هنا رابط بوابة مديرية التربية والتعليم بالغربية | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2019 بالاسم...

يعقد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، مؤتمر صحفي بعد قليل، يتم من خلاله اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية الترم الأول برقم الجلوس للعام الدراسي الحالي، وسيحضر المؤتمر الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة الغربية.

ينتظر نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية “الصف الثالث الإعدادي” حوالي ألف و331 طالبا في جميع قرى ومدن المحافظة، منهم ألف و131 طالب انتظام، و1200طالب منازل، موزعين على 374، ويترقب أن يتم رفع النتيجة فور اعتمادها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية البوابة الإلكترونية للاستعلام برقم الجلوس، حيث سنوفر لكم روابط سريعة للاستعلام عن نتيجة إعدادية الغربية فور الحصول عليها في أقرب وقت ممكن.

ويشمل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية، اعماد نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية والفكرية بالإضافة للإعدادية العامة، وسيتم رصد نسب النجاح العامة على مستوى المحافظة، وكذلك بيان بترتيب الإدارات التعليمية بالغربية.نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية

بوابة مديرية التربية والتعليم بالغربية

يمكن الاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية فور اعتمادها مباشرة عبر الرابط أدناه.

وتضم محافظة الغربية إدارات طنطا التعليمية، كفر الزيات التعليمية، المحلة الكبرى، بسيون، زفتى، سمنود، قطور، السنطة، وغيرها، ويمكن لكافة طلاب المدارس المتاحة في تلك المناطق الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها رسمياً.