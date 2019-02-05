يلا شوت الجديد.. مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي اليوم بث مباشر ahly أون سبورت

بث مباشر مباراة الأهلي وإنبي فى الدورى المصرى اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر، سوف يُلعب اللقاء على ملعب بتروسبورت،فريق الأهلى يحتل حالياً المركز الثالث فى جدول الدورى المصرى برصيد 33 نقطة من 18 مباراة، و يسعى جاهداً للفوز فى جميع مبارياته للمنافسة على قمة الدورى المصرى، الذى يحتله الزمالك برصيد 45 نقطة، و يأتى خلفه بيراميدز برصيد 42 نقطة.

كورة لايف مباراة الأهلي وإنبي

ستبدأ المباراة فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت السعودية، على استاد بتروسبورت، و سيتم نقل المباراة على قناة أون سبورت الرياضية، كما سيتم نقلها ايضا على قناة النيل للرياضة.

تشكيل الأهلى

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني وسعد الدين سمير وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وكريم وليد “نيدفيد” وناصر ماهر وحسين الشحات وجيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم : جونيور أجاي.

رابط البث المباشر للمباراة

تذاع المباراة على قناة النيل للرياضة و قناة أون سبورت

الشوط الأول

ضغط من بداية المباراة للاهلى و تخرج تماس

د 3 تعادل سلبى