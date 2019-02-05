بث مباشر حصري HD | مشاهدة مباراة الاهلي وانبي اليوم الثلاثاء 5/2/2019| اون سبورت الاهلي ضد انبي...

بث مباشر مباراة الاهلي وانبي اليوم الثلاثاء 5/2/2019، المؤجلة من الجولة الثالثة عشر للدورى المصرى لكرة القدم،الأهلى لم يلعب جميع مبارياته نظراً لاشتراكه فى دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم، و صعوده للمباراة النهائية امام نادى الترجى التونسى، الأهلى ثالثاً حتى الآن فى جدول الدورى المصرى، خلف الزمالك و بيرميدز،من ثمانية عشر مباراة لعبها، حصل منها منها على 33 نقطة، و بالرغم من حالات الاصابة كثيرة بين لاعبيه، الا أنه يؤدى مباريات رائعة، و فاز فى أخر مبارياته على نادى سيمبا التنزانى 5/0.

كور ستار مباراة الاهلى و انبى بث مباشر اليوم

سوف تٌقام مباراة الأهلى و انبى اليوم فى تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، المباراة مذاعة على قناة أون سبورت الرياضية

تشكيل الأهلى

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني وسعد الدين سمير وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وكريم وليد “نيدفيد” وناصر ماهر وحسين الشحات وجيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم : جونيور أجاي.

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بدأت المباراة

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