يلا شوت HD | الآن رابط مشاهدة مباراة الاهلي وانبي بث مباشر يلا شوت حصري كورة لايف اون لاين اليوم...

الآن مشاهدة مباراة الاهلي وانبي بث مباشر يلا شوت حصري كورة لايف اون لاين يوتيوب بدون تقطيع، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة قوية وهامة من مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث سيلتقي فريق نادي الاهلي نظيره فريق نادي انبي وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز، لنتعرف أكثر من خلال هذا المقال عن موعد المباراة والقنوات الناقلة له، الاسطورة رابط بث مباشر مباراة الاهلي وانبي اونلاين.

مباراة الاهلي وانبي بث مباشر

يدخل فريق الاهلي هذا اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، أما عن فريق انبي فأنه يدخل اللقاء وهو يحتل المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة، يسعي المارد الاحمر في هذا اللقاء لتحقيق الفوز يذكر أنه خاض مباراة ضد سيمبا التنزاني انتهت بفوز كبير بنتيجة خمسة أهداف دون رد وذلك في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلي وانبي

ومن المقرر أن ينطلق البث اليوم الثلاثاء الموافق 5-2-2019 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وانبي

وسوف تقوم قناة أون سبورت الرياضية والنيل الرياضية ببث اللقاء على شاشتهما، وسيقوم بالتعليق المعلقان أيمن الكاشف على قناة اون سبورت (ON SPORT )، والمعلق محمد عفيفي على قناة النيل الرياضية ( NILE SPORT ).

مشاهدة مباراة الاهلي وانبي