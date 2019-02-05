“رابط مباشر” هنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2019 الترم الأول “ثالثه...

يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019 بدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 في محافظة دمياط وجميع الإدارات التعليمية التابعة لها، حيث أدي ما يقرب من 25200 ألف طالب وطالبة تم توزيعهم على 137 لجنة في الإدارات التعليمية العشر التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة امتحانات التيرم الأول 2019، وقد استمرت الامتحانات لمدة إسبوع لتنتهي يوم الخميس الموافق 24-1-2019، وسوف نتابع معكم عبر موقعنا عرب فور نيوز أخبار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط لحظة بلحظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط 2019

أكد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية داخل المحافظة انتهت أعمال اللجان والامتحانات في جميع أنحاء المحافظة بسلام وأمان ودون وجود أي تسجيل لمخافات أو تجاوزات من الطلاب أو أولياء الأمور أو المراقبين والملاحظين، كما أكد سيادته أن أعمال التصحيح في مراكز التصحيح المعدة من قبل المديرية قد بدأت يوم السبت وسوف تنتهي اليوم الاثنين، وبعدها سوف يتم تجميع النتيجة من الكنترولات تمهيدا لاعتمادها وإعلانها رسميا.

الاستعلام عن نتيجة إعدادية دمياط 2019

أكد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط أنه سوف يقوم خلال الأيام القليلة القادمة وبالتحديد نهاية الإسبوع الجاري بعرض نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية 2019 على السيد المحافظ ليقوم باعتمادها وإعلانها رسميا من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عبر هذا الرابط

وسوف نتابع معكم لحظة بلحظة كل ما يجد من اخبار متعلقة بإعلان نتيجة إعدادية دمياط 2019.