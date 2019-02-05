نتيجة الشهادة الاعدادية في مطروح 2019 الترم الأول عبر موقع مديرية مطروح التعليمية برقم الجلوس

جاءت نتيجة الشهادة الاعدادية في مطروح 2019 الترم الأول عبر موقع مديرية مطروح التعليمية ليقف أمامها الجميع من أبناء تلك الفرقة الدراسية الهامة، حيث تم إعلان ونشر النتيجة على الموقع المذكور الآن وذلك فور اعتمادها من السيد المحافظ، اللواء مجدي الغرابلي، يمكن للطلاب وطالبات الآن الاستعلام برقم الجلوس وليس بالاسم كما يعتقد بعض المواقع الإلكترونية الأخرى.

ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي في مطروح الترم الأول عبر رابط موقع مديرية مطروح التعليمية أدناه

نتيجة الشهادة الاعدادية في مطروح 2019 الترم الأول

يعلم الجميع أن مرحلة تصحيح أوراق الامتحانات قد باتت على الانتهاء، وبعدها تدخل عملية المراجعة الدقيقة على الإجابات والدرجات، ثم تدخل عملية رصد الدرجات كل مادة على حدة داخل الشهادات ولجان الكنترول، ومن ثم إرسال تلك النتائج إلى المدارس وموقع مديرية مطروح التعليمية من أجل الإعلان، علمًا بأن تلك النتيجة سيتم الاستعلام عنها برقم الجلوس.

موقع مديرية مطروح التعليمية

كما هو المعتاد، يتحمل موقع مديرية مطروح التعليمية مسؤولية إعلان نتيجة 3 اعدادي في مطروح الترم الأول 2019، وذلك على صفحاته، علمًا بأن سيساعده في هذه العملية، عدد من المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة للدولة وعلى رأسهم موقع اليوم السابع، علمًا بأن الاستعلام عن تلك النتيجة سيكون في المدارس ثاني يوم الإعلان على هذه المواقع التي تم ذكرها.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي في مطروح الترم الأول 2019

ومع إعلان النتيجة العينة العشوائية، تبين أن امتحانات هذا العام جاءت لتصب في مصلحة الطالب المتوسط، كما أنها تشير إلى ارتفاع نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية في مطروح 2019 الترم الأول، وهذا ما يدل، فأنه مؤشر جيد ويصب في صالح العملية التعليمية في المحافظة التي تأكد ارتفاع مستوى المعلمين والطلاب والطالبات في إدراك الواجبات الخاصة بهم.