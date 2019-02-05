جامعة جنوب الوادى نتائج الامتحانات ..نتائج جامعة جنوب الوادى 2019..نتائج امتحانات جامعة جنوب الوادى

سوف نتعرف من خلال هذا المقال على رابط نتائج جامعة جنوب الوادي 2019 بقنا والتي تمثل مصدر شغف واهتمام الكثير من الطلبة والطالبات بالجامعة، حيث يترقبها الجميع على أحر من الجمر، على أن يتمكن الطالب الآن من الاستعلام عن درجات نتيجة جامعة جنوب الوادي بالاسم ورقم الجلوس المعروف بالرقم القومي والاكاديمي الآن.

عاجل: وردت إلينا أنباء تفيد بظهور النتائج رسميًا

جاري تجهيز الرابط الجديد.

فيما تمكنت جامعة جنوب الوادي من إحالة ما يقرب من 35 طالب وطالبة إلى مجليس تأديبي بسبب الغش بالمحمول والأوراق والمساطر، على أن تظهر نتيجة امتحانات جامعة جنوب الوادي برقم الجلوس والاسم رسميًا لكافة الطلبة والطالبات فضلاً عن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط حسبما أشار الطلاب.

نتائج جامعة جنوب الوادي 2019

فيما أكد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي في وقت سابق، أن جامعة جنوب الوادي انتهت من تصحيح 90% من أوراق الإجابات، مشيراً إلى أن الجامعة لأول مرة تجري أعمال التصححيح الإلكتروني ضن خطة تطوير التعليم وهذا ما ساعد على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح بعكس السنوات القليلة الماضية، كما أدى ما يقرب من 54109 طالب وطالبة بالجامعة الامحتنات الخاصة بهم بالنظام الجديد المعروف بالـ MCQ.

فقد اعتمادها رئيس الجماعة رسميًا صباح اليوم الثلاثاء، بعدما انتهى الطلاب من الامتحانات الخاصة بهم يوم 24 يناير الماضي، والآ يترقب الجميع ظهور النتائج على موقع جامعة جنوب الوادي والكليات التي أصدرت نتائجها، وأضاف رئيس الجامعة، أنه لم تصل أي شكوى تجاه العملية الامتحانية،

للاستعلام عن النتيجة اضغط هنا . وأشارت مصادر عاملة بجامعة جنوب الوادي لموقع عرب فور نيوز خلال تصريحات صحفية رسمية، أن نتائج طلاب جامعة قنا جنوب الوادي ظهرت بالفعل، والآن يتمكن كافة الطلاب المنتسبين بها معرفة درجاتهم دون الحاجة للذهاب إلى الجامعة.

نتيجة جامعة جنوب الوادي بقنا 2019 الفصل الدراسي الأول كافة الكليات كانت هذه العبارة هي الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل اليوم الثلاثاء، حيث شهد موقع النتيجة ضغط كبير من جانب الزاوار، ولذلك إذا لم يعمل الموقع قم بتحميل الموقع عدة مرات حتى العمل أو يمكنك كتابة رقم الأكاديمية الخاص بك في تعليق لتصلك الدرجات أينما كنت.

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