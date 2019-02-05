ارطغرل الحلقة 134..قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 134 ..مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 134

نتابع معاً أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 134 مترجم الذي يعد من أكثر المسلسلات بحثاً في الوطن العربي ومن أشهر المسلسلات الدرامية التاريخية التركية، رغم أن أحداثه معظمها من وحي إبداع المؤلف محمد بوزداغ إلا أنه يحظى بنسبة مشاهدة عالية، ويتربع مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 134 مترجم على قائمة أعلى المشاهدات للمسلسلات التركية التاريخية، وتحقق حلقاته نسبة مشاهدات قياسية خلال هذا الموسم والمواسم السابقة، مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 134 مترجم يعرض على عدة قنوات عربية مثل قناة اليرموك وقناة دعوة وقناة وطن وقناة الشرق وقناة الشروق وغيرها، ويعرض المسلسل على قناة تي آر تي باللغة التركية، ويعرض مترجماً أيضاً عبر موقع النور.

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 134 مترجم

ارطغرل 134 مترجم الجزء الخامس

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 134 مترجم، الحلقة التي انتظرها الكثير من جمهور مسلسل أرطغرل فهي الحلقة الحادية عشر من الموسم الخامس لمسلسل قيامة ارطغرل، والذي تم الإعلان عن بدايته عرضه قبل مدة قصيرة حيث أنتهى الموسم الرابع بالحلقة 121، ويبدو أن الموسم الجديد يحمل في طياته نفس اللإثارة والتشويق التي تعود عليها متابعي المسلسل عبر جميع مواسمه الخمس، المسلسل يعرض أسبوعياً كل يوم أربعاء على قناة تي آر تي باللغة التركية و فور نزول الحلقة تترجم للعربية عبر موقع نور وتكون جاهزة للمشاهدة في نفس الليلة مترجمة، ويهدف المسلسل إلى التركيز على القيم الإسلامية والمعاني الأصلية في حضارة الأمة الإسلامية.

وكانت أحداث الحلقات السابقة من المسلسل الشهير قد شهدت جبهات صراع ضد ارطغرل ومواجهة بعض المؤامرات، ولكن ارطغرل استطاع اثبات تبرئة ابنه جوندوز من تهمة قتل رئيس قبيلة أومور، وقام أرطغرل بقتل قائد الجنود الصليبي لايس لأنه نقض العهد بين أرطغرل وبين القلعة، واستطاع أرطغرل خداع القائد اورانوس بالذهب المزيف لكن أورانوس قام بأسر السيدة ايلبيلغي .

رابط مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 134 مترجم

ستذاع الحلقة يوم الاربعاء في الساعة 11 مساءً على موقع النور مترجمة فكونوا على الموعد معنا حيث سنوفر لكم رابط مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 134 مترجم فور توفرة..

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قيامة أرطغرل

هو مسلسل تاريخي يعرض حقبة تاريخية في الدولة العثمانية بالتحديد تاريخ أرطغرل الغازي والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، في القرن الثالث عشر عندما كانت الدولة العثمانية ضعيفة و كانت تتعرض للعديد من الهجمات المغولية، وأستطاع أرطغرل أن يضع خطة محكمة يستطيع فيها التخلص من الخونة داخل الدولة العثمانية وهم السبب في سقوطها أمام المغول بعد ذلك تفرغ لمحاربة المغول بكل قوته ومن هنا بزغت الدولة العثمانية مرة أخرى.

ويتناول مسلسل قيامة ارطغرل في جزئه الخامس نشأة عثمان ابنه وكيف أصبح مثل والدهأرطغرل واستطاع قيادة قبيلته كايي على الرغم من صعوبة ذلك نظراً لأنه ليس الولد الأكبر وأعتقاد الكثيرون أنه لن يكون مثل والده، لكن كانت نظرة أرطغرل صحيحة في ولده عثمان الذي توسم فيه الذكاء والقدرة على إكمال حربه مع الصليبيين ونشر الدين الإسلامي.