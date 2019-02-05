نورهان بطلة علامة استفهام

حظيت الفنانة المصرية نورهان على دور البطولة بانضمامها لطاقم عمل مسلسل "علامة استفهام" والذي سيعرض في شهر رمضان المقبل.

وجاء العمل الرمضاني من تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة «سينرجي» وبطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكي وميرهان حسين وجيهان خليل وإدوارد ومحمود البزاوي وعبد الرحمن أبو زهرة وجينا سليم وإسلام حافظ ، حسب الحياة.

يشار إلى أن نورهان انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في مسلسل «بحر» مع ماجد المصري وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة «سينرجي» والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولته ثراء جبيل، كوكي، ميرنا نور الدين، فوزية محمد، محمد على رزق، عبد الرحمن أبو زهرة، سناء شافع ومنة عرفة.

يذكر أن الفنانة المصرية عرض لها الجزء الثاني من مسلسل «الأب الروحي» الذي شارك في بطولته أحمد عبد العزيز وسوسن بدر ومحمد رياض ومحمد عز وعبير صبري.