جيرمانيا للطيران تعلن إفلاسها

أعلنت شركة الطيران الألمانية جيرمانيا ( Germania ) عبر موقعها على الانترنت عن إلغاء جميع الرحلات مساء أمس الاثنين، وأبلغت المسافرين بعدم تمكنهم من الحجز لرحلات مقبلة، وجاء ذلك بصورة مفاجئة بعد إعلانها عن إفلاسها.

وذكرت الشركة أن على المسافرين المتضررين من إفلاس الشركة الذين قاموا مسبقا بحجز تذاكر سفر من الشركة عن طريق شركات طيران أخرى، مراجعة الشركات التي اشتروا منها البطاقات، بينما" الذين حجزوا مباشرة من “جيرمانيا” لن يتمكنوا للأسف من إعادة الحجز”، وفق الكومبس

ووفق الشركة فإن سبب الإفلاس يعود من بين أمور أخرى، الى الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود خلال فصل الصيف وضعف اليورو أمام الدولار.

وتعمل الشركة منذ عام 1978 ، بتنظيم رحلات من عدة مدن في أوروبا، منها رحلات منتظمة بين ستوكهولم وبيروت، وسابقا كانت تنظم لعدة سنوات رحلات مباشرة بين السويد والعراق قبل أن تقوم السويد بفرض حظر على الطيران المباشر من السويد إلى العراق.