أسعار الذهب اليوم الثلاثاء5/2/2019 في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر استقراراً خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، بعد تراجع الأسعار أمس الاثنين بمقدار 6 جنيهات، وهذا بسبب تراجع سعر الذهب عالمياً بنسبة 0.33% لتتراجع الأوقية من 1317 دولار و1311 دولار حتى تلك اللحظة.

حيث سجل الجرام عيار 21 نحو 644 جنيها وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة المصري، في حين بلغ الجرام عيار 18 نحو 552 جنيها وهو متوسط التداول في مصر.

بينما سجل الجرام عيار 24 نحو 736 جنيها وهو الأقل تداولاً ومبيعاً في مصر بسب ارتفاع سعره وأيضاً لكونه لا يتناسب مع الذوق المصري لأنه يتمتع ببريق ولمعان قوي ولكنه يزداد الطلب عليه في السوق الخليجي، ووصل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات إلى 5152 جنيها.

وقد تخضع أسعار الذهب في مصر لبعض المؤثرات الرئيسية منها العرض والطلب كما أنها تتأثر وتتغير مع حدوث ارتفاع أو تراجع للسوق العالمي بالإضافة إلى ارتباطها بشكل مباشر بسعر الدولار في السوق الموازي للدولار والسوق المصرفي.