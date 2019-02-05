“نوفر رابط” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم “الصف الثالث الاعدادي” مديرية التربية...

من خلال تلك المقالة سنتابع نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول بمحافظة الفيوم 2019، وخلال يوم الخميس 24 يناير انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم من امتحانات الترم الأول، وسوف نوفر لكم النتائج حين ظهورها عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الفيوم على الأنترنت وستتمكنوا من معرفة النتيجة برقم الجلوس مع بيان تفضيلي لكافة الدرجات في جميع المواد.

ومع الوقت سوف تظهر نتائج الصف الثالث الإعدادي توالياً وستكون نتيجة نصف العام من العام الدرسي الحالي 2018/2019 بالفيوم متاحة لجميع الطلبة خلال الأيام المقبلة بعد أن تنتهي عمليات تصحيح الأوراق، وتقوم مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لآن بعمليات التصحيح وبعد ان تنتهي منها سيقوموا بمرحلة مرجعة عملية التصحيح من أجل تقليل أى أخطاء وتلافيها وبعد ذلك سيتم اعتماد النتيجة من قبل محافظ الفيوم اللواء عصام سعد ورفعها عبر المواقع التابعة للمحافظة على الأنترنت.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفيوم

ومن التوقع أن يتم اعتماد النتيجة خلال الأسبوع المقبل من قبل السيد المحافظ، بعد أن تنتهي عمليات صحيح كافة الأوراق الخاصة بالطلبة.

أذا كان لديكم اي استفسار اخر يمكنكم تركه بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم، مع خالص التمنيات بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة.

كونوا مستعدين لحين إعلانها، هناك ترقب شديد لموعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم على الموقع الرسمي لبوابة مديرية التربية والتعليم للمحافظة خلال الأسبوع الحالي.