نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم الثلاثاء 05-2-2019 سعر الدولار والريال السعودي وباقي العملات، يبحث العديد من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم توضيح جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 05-2-2019

تشهد أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد تراوح سعر الدولار اليوم بين 17.60 إلى 17.62 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 17.70 إلى 17.73، بينما سعر اليورو اليوم قد ارتفع قليلاً في بعض البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فما زال مرتفعاً خصوصاً مع دخول موسم العمرة، واقتراب موسم الحج.

اسعار الدولار واليورو

يشهد سوق العملات في مصر حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 17.62 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.72 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط سعر البنوك 20.20 للشراء و20.37 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار كلاً من سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.64 مصرف أبوظبى الإسلامى أقل سعر للبيع: 17.65 البنك العربي الأفريقي الدولى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.64 17.72 6 ساعات مصرف أبوظبى الإسلامى 17.64 17.73 3 ساعات بنك التعمير والإسكان 17.63 17.73 يومين بنك الكويت الوطني NBK 17.63 17.73 يومين بنك البركة 17.63 17.73 يوم واحد بنك الإستثمار العربي AIB 17.63 17.73 يوم واحد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.63 17.73 يوم واحد البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.63 17.73 3 ساعات كريدى أجريكول 17.62 17.72 5 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.62 17.72 يوم واحد البنك الأهلى اليونانى 17.62 17.72 يوم واحد البنك المركزى المصرى 17.60 17.74 يوم واحد بنك المشرق 17.60 17.70 37 دقيقة بنك التنمية الصناعية 17.60 17.70 5 أيام البنك المصرى الخليجى 17.60 17.70 1 ساعة بنك الإسكندرية 17.60 17.70 5 أيام بنك بلوم 17.60 17.70 6 أيام بنك قناة السويس 17.59 17.69 1 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.58 17.68 1 ساعة بنك عودة 17.58 17.68 1 ساعة اتش اس بى سى HSBC 17.58 17.68 47 دقيقة البنك التجاري الدولي (CIB) 17.56 17.66 1 ساعة البنك الزراعى المصرى 17.55 17.65 47 دقيقة البنك العربي الأفريقي الدولى 17.55 17.65 2 ساعتين المصرف المتحد 17.55 17.65 1 ساعة بنك مصر 17.55 17.65 1 ساعة البنك الأهلي المصري 17.55 17.65 1 ساعة المصرف العربى الدولى 17.55 17.65 1 ساعة

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 20.20 بنك التنمية الصناعية أقل سعر للبيع: 20.18 المصرف العربى الدولى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك التنمية الصناعية 20.20 20.38 5 أيام البنك العقاري المصري العربي 20.16 20.30 6 ساعات البنك المركزى المصرى 20.15 20.32 يوم واحد بنك الكويت الوطني NBK 20.14 20.31 4 ساعات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 20.14 20.31 4 ساعات مصرف أبوظبى الإسلامى 20.14 20.31 3 ساعات كريدى أجريكول 20.13 20.30 4 ساعات البنك الأهلى اليونانى 20.13 20.30 4 ساعات البنك المصرى لتنمية الصادرات 20.12 20.31 3 ساعات بنك الإستثمار العربي AIB 20.11 20.31 2 ساعتين بنك بلوم 20.11 20.27 4 ساعات بنك الإسكندرية 20.10 20.31 يومين بنك المشرق 20.08 20.27 37 دقيقة البنك المصرى الخليجى 20.08 20.28 1 ساعة بنك مصر إيران التنمية 20.07 20.33 5 ساعات بنك التعمير والإسكان 20.07 20.41 22 ساعة بنك قناة السويس 20.07 20.26 1 ساعة اتش اس بى سى HSBC 20.06 20.25 1 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 20.06 20.25 1 ساعة بنك عودة 20.06 20.25 1 ساعة بنك البركة 20.04 20.36 5 ساعات البنك التجاري الدولي (CIB) 20.03 20.23 1 ساعة البنك الزراعى المصرى 20.03 20.27 47 دقيقة المصرف المتحد 20.02 20.22 1 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 20.02 20.22 2 ساعتين بنك مصر 20.02 20.22 1 ساعة البنك الأهلي المصري 20.02 20.22 1 ساعة المصرف العربى الدولى 20.02 20.18 1 ساعة

أسعار العملات العربية اليوم

أما العملات العربية فتشهد حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مبلغ 4.71 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.72، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.79 للشراء و4.82 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.70 البنك المصرى الخليجى أقل سعر للبيع: 4.71 البنك العربي الأفريقي الدولى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك المصرى الخليجى 4.70 4.72 1 ساعة البنك الأهلي المصري 4.69 4.72 1 ساعة بنك مصر 4.69 4.71 1 ساعة بنك بلوم 4.69 4.72 7 دقائق البنك المركزى المصرى 4.69 4.73 يوم واحد البنك الزراعى المصرى 4.69 4.74 47 دقيقة اتش اس بى سى HSBC 4.69 4.71 47 دقيقة بنك الإستثمار العربي AIB 4.69 4.73 يوم واحد بنك عودة 4.69 4.71 1 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 4.68 4.73 3 ساعات البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.68 4.73 3 ساعات المصرف العربى الدولى 4.68 4.71 1 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.68 4.73 يوم واحد بنك قناة السويس 4.68 4.72 1 ساعة كريدى أجريكول 4.67 4.72 5 أيام البنك الأهلى اليونانى 4.67 4.74 4 ساعات بنك الكويت الوطني NBK 4.67 4.74 4 ساعات بنك المشرق 4.67 4.72 37 دقيقة بنك مصر إيران التنمية 4.67 4.73 يوم واحد البنك العقاري المصري العربي 4.67 4.76 6 ساعات البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.66 4.71 1 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.66 4.71 1 ساعة بنك الإسكندرية 4.66 4.71 5 أيام بنك التنمية الصناعية 4.66 4.72 5 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 4.65 4.71 2 ساعتين المصرف المتحد 4.65 4.71 1 ساعة بنك البركة 4.63 4.77 يوم واحد بنك التعمير والإسكان 4.62 4.73 أسبوع واحد

سعر الدينار الكويتي

المصرف المتحد: 58.06 للشراء، و58.44 للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 57.47 للشراء، و58.54 للبيع. بنك الإسكندرية: 57.11 للشراء، 58.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

البنك المصري الخليجي: 4.82 للشراء، و4.83 للبيع. البنك الأهلي المصري: 4.79 للشراء، و4.82 للبيع.

سعر الدينار البحريني

بنك القاهرة: 45.79 للشراء، و47.64 للبيع. بنك الإسكندرية: 45.76 للشراء، و46.93 للبيع.

سعر الريال العماني

البنك المركزي المصري: 45.69 للشراء، و46.05 للبيع. البنك الأهلي المصري: 45.71 جنيه للشراء، و45.98 للبيع.

سعر الريال القطري

بنك مصر: 4.58 للشراء، و4.86 للبيع. بنك القاهرة: 4.52 للشراء، و4.93 للبيع.

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء

أسعار العملات اليوم

تشهد أسعار العملات في السوق السوداء حالة من الانخفاض، وذلك توازياً مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، حيث أنه منذ قرار تعويم الدولار من قبل محافظ البنك المركزي، أصبحت أسعار العملات في السوق السوداء لا تختلف كثيراً عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يتخطى العشر قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.93 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 18 جنيه، أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل 4.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.84 جنيه.

تحديث: أسعار العملات اليوم

تغير طفيف في سعر العملات اليوم الثلاثاء 05-2-2019 في البنوك، حيث سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم متوسط 20.02 للشراء، و20.21 للبيع، بينما سجل سعر الدولار الكندي اليوم 13.37 للشراء، وسجل سعر البيع 13.47، فيما سجل متوسط سعر الريال العماني اليوم للشراء 45.78، بينما سجل سعر البيع 46.05، وهذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة، أو المسماة بالسوق السوداء، تعرف معنا على معظم اسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية.

الثلاثاء 05-2-2019 في البنوك، حيث سجل متوسط 20.02 للشراء، و20.21 للبيع، بينما سجل 13.37 للشراء، وسجل سعر البيع 13.47، تعرف معنا على معظم في البنوك المصرية. سجل سعر الريال العماني قيمة 45.71 للشراء، و45.98 للبيع في البنك الأهلي المصري.

تراجع سعر العملات اليوم في البنوك المصرية خلال تعاملات الفترة المسائية.

نرحب بتوقعاتكم لأسعار العملات خلال الفترة القادمة.