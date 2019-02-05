“ظهرت” نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الصف الثالث الاعدادي” محافظات القاهرة...

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 ورابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة نقدمه لكم من موقع عرب فور نيوز، حيث يمكنكم من خلال هذا المقال الإطلاع على طرق الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بعد ظهورها في جميع المحافظات المصرية.

حيث سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في كافة المحافظات المصرية عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لكل محافظة، بحيث يمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب نصف العام، الترم الأول من خلال الروابط التي سنقوم بوضعها في هذا المقال، وهي روابط رسمية لمواقع مديرية التربية والتعليم في المحافظات الثلاثة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في جميع المحافظات المصرية، بحيث يمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب في جميع المحافظات الترم الأول “نصفالعام” برقم جلوس الطالب فقط، هذا بعد قيام وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن ظهور النتيجة في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، وسيكون هذا فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، حيث من المقرر أن تقوم الوزارة برفع النتيجة وتوفيرها عبر موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة.

لازلنا في متابعة معكم لأخبار النتيجة وكل جديد، حيث لم يتم الإعلان حتى الآن عن نتيجة الشهادة الاعدادية، غير أن نتيجة مرسى مطروح قد تم اعتمادها من قبل السيد المحافظ، ووصلت نسبة نجاح الطلاب في مرسى مطروح إلى 73.3%.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة يمكنكم الاستعلام عنها من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة القاهرة، حيث سجلت نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في القاهرة بنسبة نجاح 78% “العام الماضي”، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية:

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة الإسكندرية عبر الرابط التالي، وكانت نسبة النجاح التي حققتها النتيجة العام الماضي 85%، هذا ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال البوابة الإلكترونية التابعة لمحافظة الإسكندرية برقم جلوس الطالب فقط، وللاستعلام عن النتيجة، قم باتباع الخطوات التالية:

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة يمكنكم الاستعلام عنها عبر الرابط التالي، هذا وقد سجلت نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 العام الماضي نسبة نجاح بقيمة 82%، ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة من خلال اتباع الخطوات التالية:

يمكنكم أيضًا الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في أي محافظة من خلال ترك تعليق على هذا المقال برقم جلوس الطالب واسم المحافظة التابع لها، وسنقوم بالرد على التعليق بتفاصيل النتيجة مباشرة، مع تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والنجاح.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 وكل جديد يتعلق بأخبار النتيجة ومتابعة مستمرة لآخر الأخبار سنقوم بتوفيرها لكم من خلال هذا التقرير، حيث سنوفر لكم من خلال المقال كل جديد يتعلق بأخبار النتائج وما تريد معرفته عنها، بحيث يمكنكم متابعة هذا التقرير والإطلاع على المزيد من المعلومات الخاصة بالنتائج وروابط الاستعلام عنها.

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، والنتيجة يمكنكم الآن الاستعلام عنها من خلال البوابة الإلكترونية وموقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني.

نتائج هامة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات. ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية.

نتيجة المحافظات

هذا وقد أظهرت نسبة النجاح التي حققتها المحافظات التي تم الإعلان عن نتيجتها ارتفاع ملحوظ، هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت نسبة نجاح محافظة مرسى مطروح بقيمة 14%، بالمقارنة بالعام الماضي مسجلة نسبة نجاح بقيمة 73.3 هذا العام، كما ارتفعت نسبة نجاح محافظة الجيزة هذا العام أيضًا مسجلة 71.23%، بارتفاع تصل قيمته إلى 2%.

وسيقوم تعليم القاهرة يوم السبت المقبل بالإعلان عن نتائج الطلاب، هذا وفقًا للتصريحات التي قام بها مجموعة من المصادر التابعة لتعليم القاهرة، ويمكنكم الإطلاع على المزيد من المعلومات التي تتعلق بالنتيجة من خلال ترك تعليق على التقرير بما لديكم من استفسارات.

والمزيد من الأخبار التي تتعلق بالنتائج وروابط الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب سنقوم بمتابعتها مع حضراتكم بصورة مستمرة من خلال هذا التقرير.

هذا وقد حققت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة القاهرة ارتفاع ملحوظ، ويأتي هذا وفقًا للتصريحات التي قام بها وكيل وزارة التربية والتعليم، والتي أكد خلالها أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة القاهرة سيتم اعتمادها اليوم من قبل المحافظ.

كما يمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ، حيث ظهرت النتيجة منذ ساعات قليلة، وتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة كفر الشيخ، هذا ويذكر أن محافظ كفر الشيخ قد قام باعتماد النتيجة بنسبة نجاح ترتفع عن 84%.

هذا ويمكنكم كذلك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لنتائج التعليم الأساسي التابعة لمحافظة القاهرة، والاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب.

هذا ويمكنكم خلال هذا الأسبوع الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 خلال هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تقوم مديرية التربية والتعليم في باقي المحافظات برفع النتيجة خلال هذا الأسبوع، مع قرب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

لازلنا في متابعة معكم لآخر أخبار النتائج وكل جديد، حيث سنقوم بإضافة كل جديد يتعلق بأخبار النتيجة من خلال هذا التقرير، بحيث يمكنكم متابعة التقرير والإطلاع على المزيد، ويمكنكم كذلك ترك ما لديكم من استفسارات في تعليقات هذا التقرير.

هذا وسيتم إعلان نتيجة المنوفية اليوم، حيث أعلن وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية اليوم عن قيام محافظ المنوفية باعتماد النتيجة اليوم، هذا فور الانتهاء من أعمال المراجعة، بعدها سيتم رفع النتيجة والإعلان عنها مباشرة عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة.

اعتمد محافظ المنوفية منذ قليل نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 لطلاب المحافظة بنسبة نجاح 82.11%، ويمكنكم الآن الاستعلام عن النتيجة عبر البوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة، حيث ستقوم مديرية التربية والتعليم برفع النتيجة لتكون متاحة للاستعلام برقم الجلوس.