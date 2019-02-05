“بالتفاصيل” الآن هنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2019 تيرم أول | محافظة...

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معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية النيرم الأول 2019 بسائر محافظات مصر، وذلك بعدما انتهت امتحانات الصف الثالث الإعدادي والتي استمرت حتى قبل إجازة منتصف العام بيوم واحد، فقد انتهت معظم امتحانات الشهادة الإعدادية بمعظم المحافظات المصرية يوم 24 يناير 2019، وتواكب تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية مع أداء الطلاب الامتحانات، فقد كان يتم تصحيح كل مادة عقب الانتهاء من امتحانها مباشرة، واستمرت أعمال التصحيح ورصد الدراجات حتى نهاية الأسبوع الماضي.
وهذا الأسبوع يتم اعتماد جميع نتائج الشهادة الإعدادية وإعلانها بجميع المحافظات المصرية تباعا، فقد ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بالعديد من محافظات الجمهورية، واليوم وغدا يتوقع إعلان نتائج جميع المحافظات، وذلك بعد أن يقوم السادة المحافظين كلا بمحافظته باعتماد نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول للعام 2018/2029.
هذا وقد تمت أعمال المراجعة ورصد الدرجات بدقة كما صرح الكثير من وكلاء مديريات التربية والتعليم بالعديد من المحافظات، وذلك حرصا من القائمين على العملية التعليمية من أن يأخذ كل طالب وطالبة حقهم كاملاً دون تقصير في أب مرحلة من مراحل التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019
معرفة نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 20119 بجميع المحافظات المصرية
من خلال الروابط التالية يمكن لجميع طلاب محافظات مصر الدخول على موقع الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة التي أدى امتحان الصف الثالث الإعدادي بها، كما يمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بكل سهولة ويسر، وكذلك معرفة موقف جميع المحافظات من إعلان النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019.
جدول يوضخ موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية
|المحافظة
|نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات
|موقف إعلان النتيجة
|محافظة القاهرة تيرم أول 2019
|نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة الإسكندرية
|نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة الجيزة
|نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة المنوفية
|نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة كفر الشيخ
|نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة أسوان
|نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة مرسى مطروح
|نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة جنوب سيناء
|الشهادة الإعدادية جنوب سيناء تيرم أول
|تم إعلانها
|محافظة البحر الأحمر
|الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر تيرم أول
|تم إعلانها
|محافظة القليوبية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول
|لم تظهر بعد
|محافظة المنيا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا تيرم أول
|لم تظهر بعد
|محافظة الشرقية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول
|لم تظهر بعد
|محافظة الغربية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول
|لم تظهر بعد
|محافظة الدقهلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تيرم أول
|لم تظهر بعد
|محافظة البحيرة
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول
|لم تظهر بعد
|محافظة سوهاج
|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج تيرم أول
|لم تظهر بعد
|محافظة بور سعيد
|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد تيرم أول
|لم نظهر بعد
|محافظة أسيوط
|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط تيرم أول
|لم تعلن بعد
|محافظة بني سويف
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
|لم تعلن بعد
|محافظة الإسماعيلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
|لم تعلن بعد
|محافظة قنا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
|لم تعلن بعد
|محافظة الفيوم
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
|لم تعلن بعد
|محافظة الأقصر
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
|لم تعلن بعد
|محافظة دمياط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
|لم تعلن بعد
|محافظة السويس
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
|لم تعلن بعد
|محافظة شمال سيناء
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
|لم تعلن بعد
|محافظة الوادي الجديد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
|لم تعلن بعد
المحافظات التي تم اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019
- محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.
- محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.
- محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.
- محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.
- محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.
- محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.
- محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.
- محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%.
- محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.
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