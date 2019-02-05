تراند اليوم : pdf نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية اليوم السابع

بالاسم ورقم الجلوس يمكنكم استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القليوبية اليوم السابع ، والتي أعلنت عنها رسميا لجميع طلاب وطالبات محافظة القليوبية ، للصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2019 بنسبة نجاح 73.44% ، موقعنا الاخباري "الخليج 365" ينشر لكم رابط فحص مباشر لنتائج امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة القليوبية في جمهورية مصر العربية للفصل الدراسي الاول من العام 2019 برقم الجلوس والاسم ثلاثي رسميا.

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية.. إضغط هنا

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية فيها للفصل الدراسي الاول من العام 2019 قبل قليل لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الذين تمكنوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الاول في محافظة القليوبية ، برقم الجلوس والاسم ثلاثي عبر بوابة القليوبية عبر الانترنت.

فقد اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحان الشهادة الإعدادية بنسبة 73.44% كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 71.85% بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية.. إضغط هنا

وفى كلمته هنأ المحافظ، الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيرا إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى العالم فى الابتكارات، كما حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.

وأكد المحافط، أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات فى سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

روابط نتائج الثالث الاعدادي 2019 الفصل الاول جميع المحافظات :-

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة البحيرة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة أسوان.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسكندرية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة بنى سويف.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة أسيوط.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة دمياط.. إضغط هنا

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نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة كفر الشيخ.. إضغط هنا

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نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية.. إضغط هنا

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نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة البحر الأحمر.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات من خلال الرابط التالي .