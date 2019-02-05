بلانكبين .. تستعد لاستقبال الفالنتاين بساعة يد ماسية

بدأت الشركات التجارية تتنافس لتحظى أعلى نسبة مبيعات في عيد العشاق (الفالنتاين) والذي يصادف 14 من فبراير من كل عام، وخلال التحضيرات الجارية في العالم احتفاءً بهذه المناسبة، كشفت شركة "بلانكبين" علامة الساعات السويسرية الشهيرة، النقاب عن إعادة تصميم في هيكلية ساعة "فيليري كوانتييم فيزيس دو لون" النسائية، لجذب قلوب محبي الساعات في عيد الحب.

ويأتي التصميم الجديد، حسب فوشيا، بتفاصيل جذابة، كأسهم الساعة على شكل رموز كلاسيكية للحب، إحداها على شكل سهم الكيوبيد، مزيّنة بقلب أحمر اللون، والسهمان الآخران على شكل أوراق المريمية.

إضافة إلى القرص الدائريّ الداخليّ، المصنوع من عرق اللؤلؤ الطبيعيّ الأبيض، والذي يُذكّر بالسّماء المغطّاة بالسّحب، و8 قطع من أحجار الألماس اللامعة، التي تعمل كمؤشّر الساعات.

وكما هو الحال مع جميع ساعات بلانكبين للنساء، تأتي ساعة "فيليري كوانتييم فيزيس دو لون"، ذات الإصدار المحدود، بإطار ذهبيّ من الذهب الورديّ، ويتوسّط القرص وجه القمر المبتسم، وتتضمّن التفاصيل الفنية الأخرى للساعة حركة 913QL.P، وتأتي داخل علبة من الذهب الأحمر عيار 33 ملم، مزيّنة بـ 64 قطعة ألماس لامعة.

ويشار إلى أن هذا التصميم الجديد يتوفر منه فقط 99 نسخة، من مجموعة عيد الحبّ، لعام 2019، في بلانكبين، وكلّ موديل يأتي بحزامين من جلد التمساح، من اللونين الأحمر والأبيض، يمكن تغييره بسهولة، عن طريق الضغط على الزرّ الوظيفيّ الموجود أسفل الأشرطة.