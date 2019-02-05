البابا يلتقى مؤمني كاتدرائية القديس يوسف في أبو ظبي

زار بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، صباح اليوم الثلاثاء، بشكل خاص، مجموعة من المؤمنين في كاتدرائية القديس يوسف بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ويأتي ذلك قبل إقامة القداس التاريخي الذي سيقيمه البابا فرنسيس في مدينة زايد الرياضية، والمتوقع أن يحضره آلاف المؤمنين.

وكانت الساعات الأولى من ليلة الثلاثاء شهدت توافد آلاف المؤمنين قادمين من مختلف مناطق دولة الإمارات ومن خارج البلاد، إلى مدينة زايد الرياضية. "بحسب سكاي نيوز"

واكتست مدينة زايد الرياضية بوشاح المحبة والسلام استعدادا للقداس الذي يأتي بعد ساعات على توقيع بابا الكنيسة الكاثوليكية وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وثيقة تاريخية تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والعيش المشترك والسلام العالمي.

وكان العالم شهد، مساء الاثنين، توقيع القطبين الدينيين وثيقة الأخوة الإنسانية، في صرح زايد المؤسس، بحضور نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد.

ويتوقع أن يشارك أكثر من 135 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم في القداس البابوي، الذي يمثل أكبر تجمع في دولة الإمارات، وفق ما تقول مصادر مطلعة على عملية التنظيم.

يشار إلى أن مدينة زايد الرياضية إحدى معالم النهضة الحضارية العمرانية التي أرسى قواعدها مؤسس دولة الامارات، الشيخ زايد، لتصبح معلما بارزا بما تحتويه من منشآت ومرافق تستضيف مختلف الأنشطة الاجتماعية والأحداث الرياضية العالمية.

وتحتضن المنصات الرئيسية لمدينة زايد الرياضية أكثر من 60 ألف شخص، والمناطق المجاورة أكثر من 85 ألف شخص، إضافة إلى وجود خطط لاستيعاب كل الحضور في حال زيادة العدد.