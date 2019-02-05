الفنانة غدير زايد تكشف سر انطلاقتها الحقيقية

كشفت الممثلة والمذيعة العمانية غدير زايد يوم الاثنين عن سر الانطلاقة الحقيقية لها في المجال الفني.

وقالت الفنانة غدير زايد في حديث لها خلال برنامج ليالي الكويت عبر قناة "نيو تي في" إن العمل الذي عرّف الناس بها هو مسلسل المسافات إضافة لمسلسل عطر الروح وكلاهما من اخراج المخرج محمد القفاص.

وأكدت الفنانة غدير أن انطلاقتها الأولى كانت من خلال مسلسل عطر الروح، مضيفة ان أول تراي قامت به مسلسل كعب عالي ومسلسل أشوفكم على خير.

وأشارت الفنانة إلى أنها تعتمد على نفسها في عملها الفني، مستدركة " لكن هناك اشخاص استشيرهم ووقفوا معي فترة من الفترات وقدموا لي نصائح بينهم المخرج محمد القفاص".

وأضافت غدير زايد ان الفنانات العمانيات موجودات، ولكن سبب عدم ظهورهن قلة الفرص، وذلك لصعوبة اتقان الفنانة العمانية اللهجات الأخرى، مؤكدة أنهن بحاجة للممارسة من أجل تطوير هذا الجانب.

وأشارت غدير زايد إلى أنها ليست مع الصداقات في الوسط الفني، مضيفة " لدي صداقات واتقرب منهن خلال العمل ولكن ليست صداقة بعمق لان كلمة صديق ليست سهلة.

وتابعت الفنانة غدير زايد أن كثرة الوجوه النسائية في الوسط الفني لا تسبب قلقا لها، لأن كل فنان يحصل على رزقه، ولن يقف أحدا بوجه احد.