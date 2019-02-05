“برقم الجلوس” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2019 برقم الجلوس الترم الأول من...

نقدم لكم متابعة شاملة لأخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول، لمحافظة القليوبية، وينتظر الكثير من الطلاب حالياً، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، حيث نقدم لكم رابط مباشر، لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، يذكر أن عملية تصحيح أوراق إجابة الطلاب قد انتهت، وتم إعلان النتيجة اليوم.

حيث اعتمد صباح اليوم الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظة القليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، وبلغت نسبة النجاح 73.44%، حيث هنأهم المحافظ بالنجاح وتمنى لهم دوام التفوق، كما هنأ سيادته هيئة التدريس بالقليوبية، وكذلك العاملين بديوان مديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

ظهر بالفعل نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية، والتي تمنى الجميع أن تكون مطمئنة لهم وتحقق آمالهم.

نوفر لك رابط مديرية التربية والتعليم بالقليوبية للاستعلام عن النتيجة من هنا.

ورابط آخر مباشر على جوجل درايف من هنا

نتيجة اعدادية القليوبية 2019

عند ظهور نتيجة الاعدادية بالقليوبية، سوف تظهر لك عزيزي الطالب، نتيجتك الكلية، من أصل 140 درجة للفصل الدراسي الأول.

كما سوف يظهر لك تفاصيل كل مادة من مواد ثالثة اعدادي.

حيث سوف تكون اللغة العربية ذات النصيب الأكبر من الدرجات، بأربعين درجة كاملة.

بينما تأخذ اللغة الإنجليزية 30 درجة، والرياضيات بفرع الجبر وفرع الهندسة، تأخذ أيضا 30 درجة.

وتقسم 40 الباقية، بين 20 للعلوم، و20 درجة لمادة الدراسات.

ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم، خلال تلك الساعات المقبلة، بكل ترقب وقلق، نتيجة الاعدادية بالقليوبية.

لذا نرجوا منك عزيزي الطالب، متابعة المقال، فقد بات ظهور النتيجة قريباً جداً، خصوصا بعد اقتراب اعتمادها.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي