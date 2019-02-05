الآن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2019 تيرم أول برقم الجلوس والاسم: نتائج الصف...

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2019 تيرم أول الفصل الدراسي الأول لمحافظات الدقهلية .. المنوفية ..الشرقية .. الغربية، وكذلك محافظات الصعيد، محافظة أسوان، محافظة المنيا، محافظة قنا، ومحافظة سوهاج، وجميع محافظات الجمهورية والتي انتهت أعمال الامتحانات فيها للمرحلة الإعدادية لسنوات النقل وينتظر جميع الطلاب الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المصرية للتعرف على النتائج، وسنتابع معكم أخبار ظهور النتائج والمواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بمديرية التربية والتعليم لكل محافظة.

وقد انتهت امتحانات المرحلة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية، وأوشكت أعمال التصحيح والمراجعة والرصد لجميع الدرجات على الانتهاء، وتقوم المواقع الإلكترونية الرسمية لمديريات التربية والتعليم لكل محافظة بالإعلان عن نتائج المراحل الدراسية فيها فور الانتهاء منها.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول 2019 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 التيرم الأول رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 التيرم الأول

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 تيرم أول

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

نتيجة الأول والثاني الإعدادي بمصر 2019 بجميع محافظات مصر

تابعونا أعزائنا طلاب الشهادة الإعدادية على موقعنا في متابعة يومية للمحافظات التي ستعلن بها نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك من خلال ما يستجد من أخبار على المواقع الإلكترونية الرسمية للمحافظات أو ظهورها في المدارس بشكل مباشر.

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية

المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

نعرض عليكم نتائج محافظات الصعيد فور الإعلان عنها على مواقع مديريات التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة، والتي يتم نشر أخبار الانتهاء من مراجعة النتائج عليها، ومن ثم يتم اعتماد النتائج من السادة وكلاء مديرية التربية والتعليم بالمحافظات الخمسة، محافظة أسوان .. أسيوط، ..المنيا .. قنا ومحافظة سوهاج، ثم يتم نشرها على المواقع الخاصة بالنتائج، والتي لا تعمل إلا في حال الانتهاء من جميع النتائج ونشرها على المواقع الإلكترونية الخاصة بمديرية التربية والتعليم لكل محافظة.

جدول يوضخ موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول تم إعلانها محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الأول تم إعلانها محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول تم إعلانها محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الأول تم إعلانها محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الأول تم إعلانها محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الترم الأول تم إعلانها محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح الترم الأول تم إعلانها محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء تيرم أول تم إعلانها محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر تيرم أول تم إعلانها محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول لم تظهر بعد محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة سوهاج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة بور سعيد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد تيرم أول

لم نظهر بعد محافظة أسيوط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط تيرم أول

لم تعلن بعد محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

لم تعلن بعد محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

لم تعلن بعد محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

لم تعلن بعد محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

لم تعلن بعد محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

لم تعلن بعد محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

لم تعلن بعد محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

لم تعلن بعد محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

لم تعلن بعد محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

لم تعلن بعد

المحافظات التي تم اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.

محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.

محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.

محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.

محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.

محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.

محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.

محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%.

محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

طريقة التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم للمحافظة المطلوب البحث عن النتائج فيها.

الدخول على موقع النتائج لكل محافظة.

إدخال الاسم ورقم الجلوس.

إدخال اسم المرحلة الدراسية المطلوب الاستعلام عنها.

اختيار الفصل الدراسي الثاني

اضغط على البحث عن النتائج.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة وكافة محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

بعدما أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 فسنتابع معكم عبر هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات المصرية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات السابقة لحظة إعلان النتيجة.

طريقة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بجميع المحافظات يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة التي تتبعها يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به يضغط” البحث عن النتائج”.

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