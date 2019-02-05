الآن تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الأول 2019 : نتيجة محافظة الشرقية .....

الآن الاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الأول 2019 للعام الدراسي الحالي، 2018-2019، ومتابعة تفصيلية لأهم الأخبار والمستجدات الخاصة بنتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة االغربية والشرقية والدقهلية وجميع المحافظات المصرية الأخرى،نعرضها عليكم من خلال هذا التقرير التفصيلي، وذلك بعد انتهاء طلاب الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات الجمهورية، في جميع المدارس، من أداء امتحاناتهم، منذ اسبوع تقريبا، وينتظر طلاب الشهادة الإعدادية من وقتها الإعلان عن موعد نتاج امتحاناتهم، ويتم الإعلان عن النتائج، مثل كل عام، عبر موقع مديرية التربية والتعليم لكل محافظة طبقا لجدول روابط نتائج المديريات التعلمية التالي، نقدم إليكم متابعة يومية نتيجة الشهادة الإعدادية في مصر، وتشمل نتائج كافة محافظات مصر.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية نصف العام 2019

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لمحافظة القليوبية بعد اعتمادها منذ قليل من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

هنا رابط الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية تيرم أول 2019

طريقة الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019

ويمكن الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الأول لنصف العام لجميع المحافظات للعام الدراسي 2018/2019 باتباع التالي:

اضغط هنا على رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية

قم بإدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك

قم بالضغط على كلمة بحث

سيتم عرض النتيجة كاملة بالدرجات لجميع المواد الدراسية

نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات

هذا وقد قامت كنترولات التصحيح بالمدارس بالتصحيح فور انتهاء الطلاب من أداء كل مادة، وانتهت في وقت قريب من تصحيح جميع المواد ومراجعتها، وتم رصد درجات الطلاب ويقوم القائمون على عملية التصحيح والمراجعة بحصر أسماء أوائل الطلاب في كافة المحافظات، ثم يتم اعتماد النتائج من السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم بالمحافظات، ثم الإعلان عنها في وقت قريب.

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بالاسم ورقم جلوس الطالب بجميع المحافظات

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

بعدما أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 فسنتابع معكم عبر هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات المصرية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات السابقة لحظة إعلان النتيجة.

“متابعة دقيقة” نتيجة الشهادة الإعدادية في مصر تيرم أول 2019

“متابعة دقيقة” نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019

تم الانتهاء من تصحيح عن نتائج الصف الثالث الإعدادي، الشهادة الإعدادية، في العديد من المحافظات، وقام مصدر مسئول بالتصريح حول اقتراب موعد الإعلان عن النتائج بالعديد من المحافظات، ويترقب الطلاب الإعلان عن اعتماد النتائج من وكلاء وزارة التربية والتعليم في هذه المحافظات، ثم الإعلان عن أسماء الأوائل، ويتم الإعلان عن النتائج بعدها بساعات، أو اليوم التالي كحد أقصى.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة التابع لها يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به يضغط” البحث عن النتائج”.

“متابعة دقيقة” نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 روابط مواقع نتائج المحافظات

من خلال الروابط السابق يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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ويتوقع ظهور النتائج خلال أيام قليلة، لذلك يترقب الطلاب ظهور النتائج على مواقع النتائج المختلفة في جميع المحافظات، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تحويل الصف السادس الابتدائي من شهادة ومرحلة تعليمية، أصبح الصف السادس مجرد سنة من سنوات النقل العادية بمرحلة التعليم الأساسي، وتنتهي هذه المرحلة التعليمية بالحصول على الشهادة الإعدادية المتممة لهذه المرحلة الدراسية وبالرغم من ذلك ما تزال نتيجة الصف السادس الابتدائي تمثل شهادة في نظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور.

جدول يوضخ موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول تم إعلانها محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الأول تم إعلانها محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول تم إعلانها محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الأول تم إعلانها محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الأول تم إعلانها محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الترم الأول تم إعلانها محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح الترم الأول تم إعلانها محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء تيرم أول تم إعلانها محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر تيرم أول تم إعلانها محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول لم تظهر بعد محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة سوهاج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة بور سعيد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد تيرم أول

لم نظهر بعد محافظة أسيوط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط تيرم أول

لم تعلن بعد محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

لم تعلن بعد محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

لم تعلن بعد محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

لم تعلن بعد محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

لم تعلن بعد محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

لم تعلن بعد محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

لم تعلن بعد محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

لم تعلن بعد محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

لم تعلن بعد محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

لم تعلن بعد

المحافظات التي تم اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.

محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.

محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.

محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.

محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.

محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.

محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.

محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%.

محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

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