نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القليوبية 2019 للترم الأول “برقم الجلوس”

ظهرت منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القليوبية مباشرة بعد اعتمادها من الدكتور “علاء عبدالحليم مرزوق” محافظة القليوبية، وبنسبة نجاح بلغت 73.44%.

حيث هنأ سيادته الطلاب والطالبات الناجحين، وتمنى لهم دوام التفوق والنجاح، كما تقدم بالشكر لهيئة التدريس، ولمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لجهودهم فى تحقيق الجودة فى العملية التعليمية بجميع مدارس محافظة القليوبية.

يتم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية قبل نزولها في المدارس عن طريق الأنترنت، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، فقط قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في الأماكن المخصصة، أو عن طريق موقع القليوبية التعليمي بنفس الخطوات السابقة من هنا.

اضغط على الرابط السابق. إدخال رقم الجلوس الخاص بك. الضغط على بحث، وستظهر النتيجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي

يبلغ المجموع الكلي لدرجات الفصل الدراسي الأول 140 درجة، مقسمة على المواد الدراسية الـ 5 على النحو التالي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

تحتوي محافظة القليوبية على الإدارات التعليمية التالية: