الآن هنا رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية تيرم أول 2019 برقم الجلوس .. نتائح...

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية التيرم الأول للعام الدراسي 2019 والتي يتابعها طلاب وطالبات المحافظة عن كثب وبتوتر بالغ، خاصة بعدما تأخر إعلان النتيجة بالمقارنة بالمحافظات الأخرى، حيث تم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي العديد من المحافظات حتى الآن، وتعد محافظة القليوبية من اكبر محافظات مصر كثافة من حيث أعداد الطلاب، فمن الجدير بالذكر ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول بمحافظة القليوبية.

فقد صرح المسئولون بمدرية التربية والتعليم بالمحافظة أن النتيجة النهائية الآ على مكتب محافظ القليوبية تمهيداً لاعتمادها خلال ساعات، وسيتم نشر النتيجة بعد اعتمادها على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية من خلال موقع نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية ويتم الاستعلام برقم الجلوس، مع خالص الأمنيات بالنجاح والتفوق

نتيجة الإعدادية بمحافظة القليوبية خلال ساعات

هذا وقد صرح مصدر مسئول بمدرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية: انه تم الانتهاء من جميع أعمال تجميع الدرجات، كما تم الانتهاء من الكشوف النهائية الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول لنصف العام، كما صرح المصدر أنه سيتم اعتمادها من السيد محافظ القليوبية اليوم السبت.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية تيرم أول 2019

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم تولي محافظة القليوبية اهتمام خاص، وذلك لكون المحافظة من اكبر المحافظات كثافة طلابية، وعادة ما تتأخر النتيجة بالمحافظة، ويرجع ذلك أيضا بسبب عدد الإدارات التعليمية الكبير بالمحافظة، وذلك لكونها تحتوى على اكثر من 26 إدارة تعليمية، كما يوجد أيضاً أكثر من 1000 مدرسة إعدادية بالمحافظة، ومن المقرر اليوم السبت إعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية صباحاً، كما سيتم إعلان النتيجة على موقع المديرية عصراً.

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جدول يوضخ موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول تم إعلانها محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الأول تم إعلانها محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول تم إعلانها محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الأول تم إعلانها محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الأول تم إعلانها محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الترم الأول تم إعلانها محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح الترم الأول تم إعلانها محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء تيرم أول تم إعلانها محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر تيرم أول تم إعلانها محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول لم تظهر بعد محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة سوهاج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة بور سعيد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد تيرم أول

لم نظهر بعد محافظة أسيوط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط تيرم أول

لم تعلن بعد محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

لم تعلن بعد محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

لم تعلن بعد محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

لم تعلن بعد محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

لم تعلن بعد محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

لم تعلن بعد محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

لم تعلن بعد محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

لم تعلن بعد محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

لم تعلن بعد محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

لم تعلن بعد

المحافظات التي تم اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.

محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.

محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.

محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.

محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.

محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.

محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.

محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%.

محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 التيرم الأول بجميع المحافظات

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول

المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

روابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بجميع محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

بعدما أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 فسنتابع معكم عبر هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات المصرية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات السابقة لحظة إعلان النتيجة.

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وسنقوم من خلال هذا المقال وفور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، سوف نقوم بالمساعدة في حصول الطلاب والطالبات على نتائجهم وذلك من خلال كتابة تعليق بالأسفل موضحا رقم الجلوس والاسم وسنرد عليكم بالنتيجة فوراُ.