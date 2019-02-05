نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 مديرية التربية والتعليم البوابة الإلكترونية للمحافظة...

يقوم محافظ الغربية هشام السعيد بتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2019 ويتابع عن قرب حالة الطلاب ومستوى أداء الامتحان، جدير بالذكر أن نحو 67844 طالب وطالبة هم من يؤدون امتحانات الترم الاول على مستوى الغربية لم يحضر منهم نحو مائتي طالب فقط من حالات الغياب.

يذكر أن العام الماضي كانت نسبة النجاح في الغربية بلغت مستويات متقدمة 85% مع حالات غياب متدنية وكانت نسبة نجاح طلاب الصم والبكم على مستوى المحافظة 97% من إجمالي عدد الممتحنين 39 طالب وطالبة.

من جهته أكد المحافظ هشام السعيد ووكيل وزارة التربية والتعليم الشناوي عايد أن نسبة الغش أتت صفر بالمئة نظرا لتفوق الطلاب والمراقبة على اللجان من قبل المراقبين، ووفق تعليمات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بأن الغش ممنوع ولا تهاون في أي حالة غش مؤكدة تم رصدها، في نفس السياق شكر محافظ الغربية جهود رجال الشرطة من حيث التأمين على اللجان.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الاول 2019 الصف الثالث الإعدادي

سيتم الانتهاء من الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الأول من العام 2018-2019 يوم الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري، على أن يتم إعلان النتيجة بداية فبراير 2019 وهذا بعد التأكد من عملية التصحيح والتدقيق والمراجعة ووفق تعليمات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بأن يتم تصحيح أوراق الامتحانات بشكل دقيق للغاية حتى لا يحدث ظلم غير مقصود لأي طالب.

http://gharbeya.moe.gov.eg/

لمتابعة نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الغربية فور اعتمادها يمكن لطلاب الغربية من الصف الثالث الإعدادي الدخول على بوابة مديرية تعليم الغربية أو موقع المحافظة وطالبة رقم الجلوس فقط وستظهر النتيجة على الفور.