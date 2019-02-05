نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019 البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا 2019 برقم الجلوس

قام محافظ المنيا اللواء قاسم حسين بالتأكيد من خلال عدة لقاءات صحفية بشأن سير الامتحانات على مستوى المحافظة المرحلة التعليم الأساسي المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بأن محافظة المنيا قلما تشهد عقبات أثناء أداء الامتحانات، وحتى الآن لم يحدث مشاكل للطلاب أو للمراقبين على اللجان، وهذا بفضل التأمين الشرطي التي تعززه مديرية أمن المنيا على كافة مدارس المحافظة.

نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019

وسيتم إسدال نهاية الترم الأول للصف الثالث الإعدادي يوم الخميس الماضي، على أن تكمل وزارة التربية والتعليم مسيرة التصحيح الشهادة الإعدادية ومن ثم يتم إعلان النتائج من قبل كافة مدارس المنيا واللواء قاسم حسين محافظ المنيا.

يذكر أن عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي لمحافظة المنيا يبلغ 90 ألف طالب وطالبة حضر منهم 97% وقال وكيل وزارة التربية رمضان عبد الحميد أن محافظة المنيا هذا العام الدراسي ستنال نسبة أعلى من العام الماضي في النجاح وحضور الطلاب، يذكر أن العام الماضي اعتمدت محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 73%.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الأول 2019

يمكن لطلاب محافظة المنيا الصف الثالث الإعدادي متابعة نتائجهم في أول شهر فبراير المقبل، وهذا حتى ينتهي المعلمين من عملية التصحيح ومن ثم يتم وضعها في الكنترول وبعد ذلك يتم تسليم كل إدارة تعليمية في المحافظة نتائج المدارس الواقعة في المناطق التابعة للإدارة التعليمية.

http://www.minia.gov.eg/default.aspx

كما ستتيح المحافظة من خلال موقعها الرسمي معرفة بالنتيجة كما يمكن للطلاب الدخول عبر بوابة مديرية تعليم المنيا للحصول على نتائجهم، ونحن من خلال موقعنا نوفر معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2019 وباقي المحافظات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الذي ستتركونه في تعليق نهاية المقال.