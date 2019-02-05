نتيجة 3 إعدادي محافظة المنوفية 2019 الآن رابط موقع معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية تيرم أول...

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية تيرم أول 2019 والتي تقرر إعلانها بعد اعتمادها من السيد محافظ المنوفية خلال ساعات قليلة،وذلك من خلال “موقع مديرية تعليم المنوفية”، لذلك قمنا بإعداد هذا التقرير عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية الفصل الأول من العام الدراسي 2018/2019 والتي تقرر أعلانها اليوم عقب اعتمادها من محافظ المنوفية مباشرة، وسنعرض عليكم أيضا الرابط الرسمي لموقع معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية التيرم الأول 2019.

ومن الجدير بالذكر ما صرح به السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية “الدكتور مختار شاهين”، فقد صرح شاهين أنه قد تم بالفعل الانتهاء من تصحيح جميع أوراق الإجابات الخاصة بطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، وذلك بجميع مدارس الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، كما أشار شاهين أيضا إلى انه تقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية اليوم الأحد 3 فبراير 2019، وذلك بعد أن تم الانتهاء الانتهاء من كافة أعمال المراجعة ورصد وتجميع الدرجات النهائية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية الفصل الدراسي الأول 2019

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية تيرم أول 2019

طريقة الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 لمحافظة المنوفية

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية تيرم أول 2019

ومن الجدير بالذكر أنه قد تمت عملية المراجعة الدقيقة بالكنترول المركزي بالمحافظة بمدينة شبين الكوم، وذلك لجميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة المنوفية، كما أكد شاهين إلى أنه قد تم تحري الدقة لعدم حدوث أي أخطاء في عملية المراجعة ورصد النتائج حتى يأخذ كل طالب حقه.

من ضمن المحافظات التي من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بها اليوم محافظة القليوبية والغربية والشرقية والبحيرة، كما سيتتابع ظهور النتائج بجميع المحافظات الأخرى تباعاُ، أما عن المحافظات التي تم إعلان نتائجها خلال الأيام الماضية فبيانها كالتالي:

المحافظات التي تم اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%. محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%. محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%. محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%. محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%. محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%. محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%. محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%. محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

روابط نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بجميع المحافظات المصرية

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معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية تيرم أول 2019

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