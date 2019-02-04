كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد عرض مسلسل "أهو ده اللي صار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ مجموعة قنوات on""، في عرض مسلسل "أهو ده اللي صار" ابتدءًا من السبت المقبل الموافق ٩ فبراير، في التاسعة مساءً.

"أهو ده اللي صار" إخراج حاتم علي، وتأليف عبدالرحيم كمال، ويشارك في بطولته سوسن بدر، وروبي، ومحمد فراج، وأحمد داوود، ومحمود البزاوي، وأروى جودة.

وكان من المفترض أن يشارك العمل في الموسم الرمضاني الماضي، لكن أعلن تأجليه قبل أيام من انطلاق المارثون الرمضاني العام الماضي.