لمواصلة دورتنا في تعلم اللغة الإنجليزية و اتقانها, في أقل وقت و بإحترافية، سنتناول اليوم بعض الكلمات و التعبيرات لتزيد من حصيلتك اللغوية. فما عليك إلا بتسجيل الكلمات Words التالية و كتابتها, تدوينها في دفترك, للرجوع إليها بين الحين و الآخر. لتعلم اللغة الإنجليزية يجب أن يكون لديك في معجمك العقلي “Mental Lexicon “ما لا يقل عن 1000 كلمة، لتستطيع الإنتقال بين المهارات الآخرى بسهولة كالقراءة” Reading”، و الكتابة” Writing”، الإستماع “Listening”، و المحادثة” Speaking”.

و هنا سنتناول في هذا المقال كيف تتعلم اللغة الإنجليزية و تتقنها في شهر ؟. و لا يغفل عن ذهنك أن تعلم أي لغة يتطلب منك صبرا، و جهدا مستمرا، كي تجنى ثمار عملك الجاد. فكما تناولنا سابقا أهم المواقع و التطبيقات الهامة في تعلم اللغة الإنجليزية تجدها علي الرابط التالي هنا

و الرابط التالي هنا

سنعرض لكم بعض الكلمات الأكثر استخداما في اللغة الإنجليزية، 100 كلمة شائعة الإستخدام(Most Frequent Words):

كيف تتعلم اللغة الإنجليزية و تتقنها في شهر ؟

كيف تتعلم اللغة الإنجليزية و تتقنها في شهر ؟

كلمات شائعة الإستخدام في اللغة الإنجليزية

كيف تتعلم اللغة الإنجليزية و تتقنها في شهر ؟

كلمات شائعة الإستخدام في اللغة الإنجليزية

كلمات شائعة الإستخدام في اللغة الإنجليزية

و لكن لا تكتفي بكلمات السابقة فقط, فعلي حسب كل في مجاله, قم بتجميع كلمات و ليكن كان مجالك في الهندسة, الطب, بالزراعة, السياحة, الآثار, أو اللغات…فما عليك إلا أن تقوم بتجميع و حصر كل ما يقابلك, و من ثم تدوينهم في إحدى دفاترك.ليسهل الإطلاع عليها يوميا, مع مراعاة استخدام الكلمات في تكوين جمل كاملة المعاني.

و هنا سنعرض بعض الدورات و الكورسات علي منصة Udemy :

Udemy English Courses for Free https://www.udemy.com/presentation-skills-secrets/ https://www.udemy.com/american-life-practical-english-skills/learn/v4/overview https://www.udemy.com/how-to-learn-english-and-more-on-your-own-using-the-internet/learn/v4/overview https://www.udemy.com/english-launch-learn-english-for-free-upgrade-all-areas/learn/v4/overview https://www.udemy.com/50-english-phrases-idioms-and-expressions-for-esl-students/learn/v4/ https://www.udemy.com/14-day-english-language-fluency-course/learn/v4/overview https://www.udemy.com/how-to-self-study-english-online/learn/v4/overview جميع الكورسات السابقة مجانية, و تبدأ الدراسة فيها مباشرة. كما أنك ستحصل علي شهادة مجانية و معتمدة بمجرد انتهائك من الدورات التدريبية, و خوضك الإختبارات Quizzes, Assignment. أما عم مهارات اللغة التالية, فلتطوير مهاراتك اللغوية في الاستماع و المحادثة, يمكنك الاستماع إلي العديد من الموسيقي, والأغاني و التي تطور من لغتك و تحسن مخارج الكلمات و النطق.

. (Spotify, Deezer Music Player, Shazam) وتستطيع الإستماع لها علي أحدى تطبيقات الموسيقي

كيف تتعلم اللغة الإنجليزية و تتقنها في شهر ؟

أو علي اليوتيوب ستجدالعديد من الموسيقي, و الأغاني التي يمكنك التعلم عن طريق سماعها باستمرار, و تكرار كلماتها” Lyrics”

و لإتقان اللغة الإنجليزية في شهر واحد، عليك بتعيين ” Time Table” (جدول زمني) لمتابعة تقدمك في اللغة الإنجليزية. و ستجني ثمار جدك و جهدك و اجتهادك، فبالمداومة و الإستمرار تصل لأفضل و أعلى النتائج المرتقبة.

كيف تتعلم اللغة الإنجليزية و تتقنها في شهر ؟