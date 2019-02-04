نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه أسيوط بالاسم ورقم الجلوس

تم اعتماد وظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي منذ دقائق قلائل بالاسم ورقم الجلوس، من قبل محافظ محافظة أسيوط شخصياً رسمياً وفي كلمته اعلن السيد وكيل وزارة التربية والتعليم رسالة تهنئة ودعوة بالاستمرار لأبنائنا الطلاب جميعا في كلمته على الموقع الرسمي.

طلاب وشباب مصر الواعي الواعد اعلموا يقيناً أن رسالتكم مقدسه لا تدانيها أية رسالة فأنتم على عاتقكم تقع مسئولية رفع راية مصرنا الحبيبة بالعلم وتحصيله وإحراز قصب السبق فيه. فأنتم أبناء مصر أحفاد من علموا الدنيا العلم وسادوا العالم وأناروه وقت كانت الظلمة تلفه وهو يلتحف بها، فجاء علماؤنا وأسسوا لأغلب العلوم

نتيجة محافظة أسيوط من الموقع الرسمي

نتيجة محافظة أسيوط الشهادة الإعدادية

يأتي هذا بعد اعتماد محافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين, نتيجة الصف الثالث الإعدادي لطلبة المرحلة وظهورها.

وجاءت عدة تصريحات التالية :

تقدم للامتحان للشهادة الإعدادية 2019 في محافظة أسيوط عدد 58066 طلبة.

في حين بلغت نسبة النجاح للطلبة في المرحلة الإعدادية في محافظة أسيوط بعد اعتمادها 74.62%.

كما أكدت مديرية التربية والتعليم أن النتيجة ستعلن وسيتم تقديمها وأتاحتها للمدارس خلال الأسبوع الحالي ويمكن للطلبة القدوم لمعرفة النتيجة

نتائج الشهادة الإعدادية جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام الأول 2019 محافظة القاهرة ظهرت

نتيجة الشهادة الإعدادية للنصف الأول 2019 محافظة الجيرة ظهرت

نتيجة الشهادة الإعدادية للنصف الأول 2019 محافظة الإسكندرية ظهرت

جميع المحافظات نتائج بالرقم الجلوس لموقع فيتو