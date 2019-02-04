yalla shoot.. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام| كورة ستار مباراة liverpool بث مباشر | الاسطورة لايف...

اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام، فى اطار مباريات الدورى الانجليزى الجولة الخامسة والعشرون، ليفربول أول جدول الدورى بفارق نقطتين عن مانشستر سيتى الذى لعب بالأمس كبيرة مع فريق الأرسنال، و استطاع الفوز على الأرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف ، و يلزم فريق ليفربول الفوز و العودة الى فارق الخمس نقاط، محمد صلاح هو هداف الدورى حتى الان و يلاحقه اوبيانج و أجويرو وهارى كين.

موعد مشاهدة مباراة وست هام ضد ليفربول

تبدأ مباراة وست هام وليفربول اليوم الاثنين 4 فبراير 2019، فى تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية و قطر العاشرة بتوقيت القاهرة و فلسطين الثانية عشر بتوقيت الامارات.

تشكيل ليفربول كالتالي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جيمس ميلنر – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون

الوسط: فابينيو – نابي كيتا – آدم لالانا

الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – بوبي فيرمينو

البدلاء: سيمون مينيوليه – دانييل ستاريدج – ألبرتو مورينو – جيردان شاكيري – ديفوك أوريجي – كورتيس جونز – رافائيل كاماتشو

بث مباشر مباراة وست هام ضد ليفربول

المباراة بين وست هام و ليفربول ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS HD 2

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نتابع الان تحليل قنوات بى ان سبورت قبل بداية المباراة

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الشوط الاول

د 6 ضربة ركنية لفريق ليفربول

د 8 هجمة لفريق ليفربول يشتتها دفاع ويست

د 11 النتيجة 0/0

د 14 رمية تماس تصل لفريق ليفربول

د 17 فاول ضد ساديو مانى

د 20 هجمة كانت خطيرة لوست يمسكها الحارس

النتيجة 1/0 لصالح ليفربول أحرزه مانى

د 29 النتيجة أصبحت 1/1

د 32 ضغط لفريق الريدز لاحراز هدف

د 39 تسلل ضد ليفربول

د 45 ضغط من فريق ليفربول لاحراز هدف

انتهى الشوط الاول 1/1