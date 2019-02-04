رابط الأسطورة ليفربول livehd7 مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر- كورة اون لاين بث مباشر| beoutQ يلا...

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بث مباشر ليفربول ويستهام الأسطورة livehd7 بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام كورة اون لاين – kora online يلعب وست هام يونايتد مستضيفاً منافسه ليفربول في لقاء الجولة ال 25من الدورى الانجليزي، تابع لايف بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام – tab3live ويأمل ويست هام في تحقيق الفوز في المباراة، كورة لايف بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام – koora live كما يسعى لتحقيق الفوز والارتقاء عدة مراكز في الترتيب، تابع لايف بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام – tab3live ويطمح وست هام في حصد نقاط اللقاء والتقدم في الترتيب والبحث عن التواجد بين كبار الدوري.

بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام كووورة مباراة ليفربول ووست هام – kooora ويحتل وست هام المركز الثاني عشر في الترتيب برصيد 31 نقطة من الفوز في 9 لقاءات والتعادل في 4 وخسارة 11 مباراة حتى الأن، تابع لايف بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام – tab3live وكان الفريق قد خسر في لقاء الجولة الماضية على يد مضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 3-0 ، تابع لايف بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام- tab3live كما يذكر أنه قد خسر مباراة دور ال32 في كأس الاتحاد الإنجليزي من فريق ويمبلدون بنتيجة 4-2 .

بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام اليوم

كورة لايف بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام – koora live يحل فريق ليفربول ضيفا على فريق وست هام يونايتد في مباراة الأسبوع الخامس والعشرون بالدورى، ويأمل الريدز في تحقيق الفوز في اللقاء المرتقب، تابع لايف بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام – tab3live كما يسعى لخطف انتصار يبقى على فارق الصدارة بينه وبين أقرب منافسيه، تابع لايف بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام – tab3live ويطمح الليفر في تقديم مستوى فنى وبدنى رائع في المباراة والاعتماد على اللاعبين محمد صلاح ومانى وفيرمينيو في إظهار المستوى الجيد للفريق والاستمرار على تحقيق النتائج الإيجابية.

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 61 نقطة من الفوز في 19 مباراة والتعادل في 4 وخسارة لقاء وحيد، كورة لايف بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام – koora live وكان ليفربول قد تعادل إيجابيا بنتيجة 1-1 مع فريق ليستر سيتي في لقاء الجولة الماضية.

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موعد مباراة ليفربول ووست هام

بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام بين ماتش – bein match تقام مباراة الأسبوع الخامس والعشرون بين فريقى ليفربول ووست هام في الدورى الإنجليزى يوم الإثنين 4/2/2019، تابع لايف بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام – tab3live وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام بين ماتش – bein match وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية الدولى، وفي تمام الساعة الثامنة بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات الناقلة للقاء وست هام والليفر

تابع لايف بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام – tab3live تنقل مباراة وست هام والليفر في الأسبوع الخامس والعشرون بالدورى الإنجليزى على قنوات bein sport hd2، الاسطورة بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام – livehd7 كما يذاع استوديو تحليلي كبير للتعليق على أحداث المباراة وتحليل اللقاء فور الانتهاء.

رابط بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام

سنقدم لكم رابط البث المباشر اليوم قبل موعد بدء المباراة بنصف ساعة فقط فتابعونا.

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نتيجة مباراة ليفربول ووست هام

بداية المباراة : • ويست هام vs ليفربول

الدقيقة 19 ، ويست هام 0 : 0 ليفربول

د.21 هدف!!! ساديو ماني يسجل الهدف الأول للريدز في مرمى ويست هام يونايتد [1-0]

د22 : ماني يسجل الهدف الاول. • ويست هام 0-1 ليفربول

د27 : انطونيو يسجل التعادل ! • ويست هام 1-1 ليفربول

نهاية الشوط الاول بالتعادل الايجابي هدف لكل فريق

استراحة

عمليات الإحماء قبل بداية اللقاء

يورغن كلوب تعليقاً على إصابة غوميز: “إنه أمر صادم بالنسبة لنا جميعاً لأنه كان يقدم أدائاً رائعاً وقت الإصابة.” “ولكننا لن نغامر، وسننتظر عودته عندما يكون جاهزاً.”

ويسعى الفرعون المصري محمد صلاح ان يضم فريق وست هام يونايتد إلى قائمة الأندية التي استطاع ان يسجل فى شباكها بأهدافه العالمية و ولمساته الساحرة في مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الحالى.

إذا نجح أبو مكة اليوم في هز شباك وست هام فسيكون ثاني لاعب من ليفربول يسجل في الهامرز فى أربع مباريات متتالية، ليعادل بهذا الرقم القياسي الذى سجله اللاعب بيلي ليدل الذي فعلها في أبريل 1958.