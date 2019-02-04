نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف برقم الجلوس والاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف، بدأت نتائج الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2018/ 2019 بالظهور ومن ضمن النتائج التي على وشك الظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف، حيث قام طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بالتقدم لإداء إختبارات الفصل الدراسي الأول في كل المواد الدراسية، ومنذ ان قاموا بالإنتهاء منها ويعيش الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في حالة من القلق والتوتر في إنتظار ظهورها،.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف

فمن المعروف أن الصف الثالث الإعدادي أحد أهم الصفوف الدراسية في حياة الطالب فهو يمثل الإنتقال من مرحلة دراسية لإخرى والتي تقربه خطوة أكثر إلى مرحلة الجامعة، وكلما مرت الأيام ولا تظهر النتائج بها يزداد خوف وقلق الطلبة والطالبات، فهم يريدون الإطمئنان على مستقبلهم والإستعداد للفصل الدراسي الثاني للإنتهاء من هذا العام.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف

ومن المقرر ان يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية محافظة بني سويف في خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد إعتمادها من محافظ بني سويف، وسيتم رفع النتائج على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم ويمكن الحصول على نتائج الصف الثالث الإعدادي محافظة بني سويف من خلاله بإستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب واسمه.