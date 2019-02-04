شاهد الآن:بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام يلا شوت HD أسرع رابط مشاهدة ليفربول ووست هام كورة ستار...

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وعن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام اليوم فان البث الحصري بالتعليق العربي للملعق حفيظ دراجي سيكون عبر شاشة bein sport 2hd، وقد انتهت المواجهة السابقة بين الفريقين في الأسبوع الأول برباعية نظيفة للريدز سجل الأهداف محمد صلاح وهدفين لساديو ماني وستوريدج البديل الذي أحرز هدفه عقب نزوله بثواني من أول لمسة، مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر.

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مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر يلا شوت كورة ستار كورة جول الأسطورة بث مباشر مباريات اليوم بين سبورت، وسيكون محمد صلاح في التشكيل الأساسي للريدز فصلاح “محظوظ” على وست هام حيث سجل في أول لقاء له أمام وست هام هدفين، وفي اللقاء الثاني أحرز هدفا وقام بصناعة آخر، واللقاء الثالث له سجل الهدف الأول لفريقه، فهل سيكون وست هام مركزا لعودة صلاح التهديفية بعد ابتعاده عن التهديف في المباراة الماضية أمام ليستر سيتي.

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بث مباشر ليفربول ووست هام يلا شوت رابط مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة ستار كورة حصري بدون تقطيع رابط شغال مباشر جودة عالية، وبينما يسعى ليفربول لحسم المواجهة مبكرا فان محمد صلاح على موعد مع تحقيق رقم قياسي ومعادلته حين يتمكن من احراز هدف اليوم فانه سيكون أول لاعب يسجل بشكل متتالي في 4 مواجهات أمام الهامرز بعد اللاعب بيلي ليديل وباحرازه لهدف اليوم سيكون أول لاعب من الريدز ينجح في الوصول ل20 هدف في موسمين متتاليين بعد لويس سواريز منذ 5 سنوات ماضية.

متابعة اللقاء:

وصول الفريقين لملعب اللقاء منذ قليل ودخول اللاعبين لعمليات الاحماء

بداية المباراة

الدقيقة 3: كرة من تشتشاريتو وتسديدة والهدف الأول يضيع على وست هام

الدقيقة 5: كرة من نابي كيتا طلية لصلاح ولكن الكرة تطول والحارس أقرب

الدقيقة 20: تسديدة من ماني والكرة يمسكها الحارس بصعوبة والهجمة الأولى للريدز

الدقيقة 23: الهدف الأول لفريق ليفربول عن طريق ساديو ماني .. والاعادة تظهر خطأ الحكم المساعد والهدف جاء من تسلل

الدقيقة 28: هدف التعادل لوست هام عن طريق مايكل أنطونيو النتيجة الآن 1-1

الدقيقة 40: خمس دقائق على نهاية الشوط الأول وهدف مقابل هدف

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وعن مشوار ليفربول قال بول إينس لاعب اليونايتد والريدز السابق أن لاعبي ليفربول بدأ أن يظهر عليهم ملامح التوتر مبكرا في مشوار الحصول على اللقب الغائب عن الفريق منذ عام 1990.