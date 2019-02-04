2019فيديو الراقصة سما المصري ..فضيحة الراقصة سما المصري

شنّ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت حملة انتقادات لاذعة على الفنانة الاستعراضية سما المصري بعد الفيديو المثير الذي نشرته أثناء تواجدها في الكويت.

بدورها علقت سما المصري لأول مرة على الانتقادات التي تعرضت لها من جانب المواطنين الكويتيين بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تتمايل أمام أبراج الكويت بشكل اعتبره البعض مستفزاً وجريئاً.

وقالت سما المصري في كلماتها عبر منشورها على انستقرام: “لا تفهموني خطأ أو تغضبوا مني.. كانت نيتي جيدة.. أعلم أن أهل الكويت طيبيون ويفهمون الأمر وهناك من يحاولوا إثارة المشاكل بيننا”.

ووجهت الفنانة الاستعراضية رسالة صريحة إلى نجم السوشيال ميديا الكويتي شهاب، قالت فيها: “أنت شاب كوميدي موهوب جداً وأنا أتابعك منذ كنت تقلد فيفي عبده.. ولكن رجاء أن تخف عني قليلاً”.

وأكملت سما المصري: “منذ أن شاهد المصريون مقطع الفيديو الذي تقلدني فيه، صاروا يسخرون مني في الشارع ويصيحون “متفهميش غلط”.. أنت أصبحت شهيراً في مصر.. وكثر خيرك.. أنا أحبك وأنت ممثل شاطر ولديك مستقبل في الكوميديا”.