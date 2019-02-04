2019 فضيحة الفنانة سما المصري ..شاهد الان فضيحة سما المصري

كعادتها، تثير الفنّانة سما المصري الجدل من جديد، على شبكات التواصل الإجتماعي، بسبب انتشار صور جريئة لها، أعرب متابعيها عن غضبهم من هذه الصور.

ويبدوا من الصور التى نشرتها سما المصرى، أنها تخرج من الحمام، بعد أخذ “شاور”، ومبللولة الشعر، ما تسبب فى غضب واستياء عدد من متابعيها.

جدير بالذكر أن “المصرى” خرجت لها فى الآونه الأخيرة عدد كبير من الصور التى أثارت جدلا بسب سخونتها وجرأتها واندرجت تحت تصنيف صور “فضائيحية “.

وردت “المصري” على الانتقادات السابقة قائلة إن “الصور تم تسريبها من على هاتفها ونشرها على صفحتها وأعلنت أن حسابها تم سرقته وأنها استردته ولكنها لم تقم إلى الآن بحذفها من على حسابها”.