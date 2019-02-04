مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 134 ..مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقه 134

إعلان الحلقة 134 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على trt1 التركية وأحداث مشوقة من الأشياء التي ينتظرها الجمهور في جميع أنحاء العالم، بعد الأحداث التي تشهدها الحلقة 134 أرطغرل، فيبدو بعد مشاهدة إعلان الحلقة 134 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على trt1 التركية وأحداث مشوقة، أن الأحداث تتصاعد من أرطغرل وعائلته، التي يدخل عليها الخطر، والمقرر أن تعرض يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 فبراير الجاري على قناة trt1 غير مترجمة وذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت تركية، ويتم ترجمة الحلقة 134 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على trt1 التركية وأحداث مشوقة بعدها بساعات قليلة على موقع النور إلى اللغة العربية وهو الموقع المتخصص في ترجمة المسلسلات التركية وعرضها.