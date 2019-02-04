تراند اليوم : موعد مباراة الهلال Vs الفتح 4-2-2019 الدوري السعودي القنوات الناقلة لمباراة الهلال (دوري بلس)

يلتقي مساء اليوم الاثنين كل من نادي الهلال و الفتح في مباراة ساخنة ضمن مباريات الدوري السعودي (الأسبوع 18)، على ارض استاد جامعة الملك سعود ، بحضور جماهيري كبير من محبي ومتابعي الدوري السعودي ، حيث يتم نقل المباراة بث مباشر وحصري عبر قناة السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 ، بتعليق المعلق فهد العتيبي (KSA) + جعفر الصليح (Dawri) .

موعد المباراة :

6:20 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:20 مساءاً بتوقيت مصر .

5:20 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:20 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:20 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:20 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:20 مساءاً بتوقيت العراق .

5:20 مساءاً بتوقيت السودان .

6:20 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:20 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:20 مساءاً بتوقيت تونس .

4:20 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:20 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:20 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:20 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:20 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:20 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:20 مساءاً بتوقيت قطر.

3:20 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:20 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:20 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

رابط بث مباشر الهلال والفتح من خلال الرابط التالي .