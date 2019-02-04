تراند اليوم : موعد مباراة الهلال Vs الفتح 4-2-2019 الدوري السعودي القنوات الناقلة لمباراة الهلال (دوري بلس)

يلتقي مساء اليوم الاثنين كل من نادي الهلال و الفتح في مباراة ساخنة ضمن مباريات الدوري السعودي (الأسبوع 18)، على ارض استاد جامعة الملك سعود ، بحضور جماهيري كبير من محبي ومتابعي الدوري السعودي ، حيث يتم نقل المباراة بث مباشر وحصري عبر قناة السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 ، بتعليق المعلق فهد العتيبي (KSA) + جعفر الصليح (Dawri) .
موعد المباراة :
6:20 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:20 مساءاً بتوقيت مصر .
5:20 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:20 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:20 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:20 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:20 مساءاً بتوقيت العراق .
5:20 مساءاً بتوقيت السودان .
6:20 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:20 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:20 مساءاً بتوقيت تونس .
4:20 مساءاً بتوقيت الجزائر .
4:20 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:20 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:20 مساءاً بتوقيت البحرين.
7:20 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:20 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:20 مساءاً بتوقيت قطر.
3:20 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:20 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:20 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
رابط بث مباشر الهلال والفتح من خلال الرابط التالي .