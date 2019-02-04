استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 جميع المحافظات من خلال مواقع نتائج مديريات التعليم...

استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 بعموم محافظات الجمهورية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول 2019، ويمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 من خلال الدخول على موقع المديرية التعليمية التي تتبعها واستخدام رقم الجلوس للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019، وينطبق هذا الأمر على جميع محافظات الجمهورية المختلفة، فقد تم إعلان نتائج محافظة القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، كفر الشيخ، مرسى مطروح.

ومتوقع خلال ساعات باقي المحافظات، والتي يترقب ظهورها العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 بعد أن انتهت أعمال الامتحانات والتصحيح ولم يتبقى إلا اعتماد النتائج وظهورها، لذلك يرتفع البحث من الطلاب على مواقع المحافظات المختلفة لمعرفة أخبار النتائج وموعد ظهورها على مواقع إلكترونية.

وقد اقترب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 بعض المحافظات المصرية، وتم الإعلان عن موعد إعلان النتائج ببعض المحافظات بنهاية الأسبوع الحالي، ويتم نشر النتائج على المواقع الإلكترونية للمحافظات، ونتابع معك عزيزي الطالب جميع الأخبار والتصريحات والأنباء عن المحافظات التي ستعلن بها النتائج خلال أيام وربما خلال ساعات، فتابعونا على موقعنا في عرض لمواقع المحافظات الرسمية ومتابعة آخر الأخبار. استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 خطوات الحصول على نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي للمحافظة التى تتبعها

قم بإدخال الرقم القومي للطالب في شهادة الميلاد.

يتم اختيار المرحلة التعليمية

نختار العام الدراسي للنتيجة، وهو 2018-2019.

اضغط كلمة بحث. استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019

روابط استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 تيرم أول

من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

يترقب جميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول للعام الدراسي 1018 ـ 2019، وذلك لأن الشهادة الإعدادية تعتبر من أهم الشهادات التي يحصل عليها الطالب في مصر، خصوصا بعد أن تم إلغاء الشهادة الابتدائية وأصبحت الشهادة الإعدادية هي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، والتي يتحدد من خلالها مستقبل الكثير من الطلاب، وذلك لأنه إما أن يلتحق الطالب بالثانوية العامة وإما بالمدارس الفنية.

استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 عبر روابط نتائج جميع المحافظات

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

المحافظات التي اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.

محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.

محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.

محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.

محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.

محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.

محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.

محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%.

محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

جدول يوضخ موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول تم إعلانها محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الأول تم إعلانها محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول تم إعلانها محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الأول تم إعلانها محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الأول تم إعلانها محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الترم الأول تم إعلانها محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح الترم الأول تم إعلانها محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء تيرم أول تم إعلانها محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر تيرم أول تم إعلانها محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول لم تظهر بعد محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة سوهاج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة بور سعيد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد تيرم أول

لم نظهر بعد محافظة أسيوط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط تيرم أول

لم تعلن بعد محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

لم تعلن بعد محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

لم تعلن بعد محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

لم تعلن بعد محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

لم تعلن بعد محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

لم تعلن بعد محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

لم تعلن بعد محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

لم تعلن بعد محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

لم تعلن بعد محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

لم تعلن بعد

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

ادخل رقم الجلوس في المكان المخصص برابط نتائج المحافظة التي تتبعها

قم باختيار الإعدادية فصل دراسي أول

واضغط على كلمة بحث “عرض النتيجة”

يمكنكم ترك تعليق على هذا المقال بالاسم ورقم الجلوس وسنحاول بكل السبل الاستعلام عن نتائجكم والرد على وكذلك رابط نتائج تعليقاتكم بالنتائج الخاصة بكم، مع خالص أمانينا لكم بالتفوق والنجاح.

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