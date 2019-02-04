هنا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية “محافظة الشرقية توداى” تيرم أول 2019 : هنا روابط نتيجة...

نتيجة الاعدادية بمحافظة الشرقية الآن يمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس والاسم، حيث يمكن لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الحصول على النتيجة على رابط موقع الشرقية توداى، أو موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الشرقية، وذلك بعدما يقوم محافظ الشرقية باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية رسميا خلال أيام وربما ساعات، ومن الجدير بالذكر ما صرح به السيد محافظ الشرقية بخصوص نسب النجاح، فقد صرح المحافظ: أن نسبة النجاح هذا العام قد بلغت حوالي 80%، كما قام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية بطمأنة الطلاب بنسب نجاح مرتفعة هذا العام.

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات بمحافظة الشرقية، الذين حضروا امتحانات الشهادة الإعدادية بلغوا ما يقرب من 110 ألف طالبًا وطالبة، وتم تأدية امتحانات هذا العام من خلال 676 لجنة، وهذه اللجان موزعة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الشرقية،

معرفة نتيجة الشهادة محافظة الشرقية وجميع محافظات مصر 2019 تيرم أول

من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظ الشرقية وجميع المحافظات

ادخل على موقع نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

حمل النتيجة بالضغط على كلمة اضغط هما كما في الصورة التالية

سيتم تحميل كامل النتائج

ابحث عن اسمك ورقم جلوسك بعد تحميل النتيجة

معرفة نتيجة الشهادة محافظة الشرقية تيرم أول 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية تيرم أول، والتي انتظرها طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالمحافظة بقلق بالغ، فسيتم إعلان النتيجة على موقع الشرقية توداي، ومن خلال هذا المقال فقد قمنا بالشرح المبسط حتى نمكنكم من الحصول على نتائجكم بأيسر وأسهل الطرق، فقط اتبع ما ورد في هذا المقال حتى يمكنكم الاستعلام عن نتائجكم، وفى حال أي سؤال أو استفسار ، فقط اترك تعليق وسنتواصل معكم في أقرب وقت.

نتيجة الشهادة الإعدادية (الترم الأول) 2019

يتابع الطلاب بالشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية، كافة الأخبار الخاصة بأعمال رصد الدرجات ومراجعة النتائج، وذلك تمهيداً لاعتماد النتائج،ةذلك بجميع المحافظات، سواء تم إعلان النتائج بنشرها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنشر نتائج منتصف العام الخاص بكل محافظة أو ظهور النتائج ونشرها على شكل قوائم بالمدارس.

نعرض نتائج محافظات الشرقية – القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الغربية – البحيرة وبقية المحافظات، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات التيرم الأول 2019.

معرفة نتيجة الشهادة محافظة الشرقية تيرم أول 2019 وروابط نتائج جميع المحافظات

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

بعدما أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 فسنتابع معكم عبر هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات المصرية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات السابقة لحظة إعلان النتيجة.

ملحوظة هامة

بعدما أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 فسنتابع معكم عبر هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات المصرية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات السابقة لحظة إعلان النتيجة.

جدول يوضخ موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول تم إعلانها محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الأول تم إعلانها محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول تم إعلانها محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الأول تم إعلانها محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الأول تم إعلانها محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الترم الأول تم إعلانها محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح الترم الأول تم إعلانها محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء تيرم أول تم إعلانها محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر تيرم أول تم إعلانها محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول لم تظهر بعد محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة سوهاج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة بور سعيد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد تيرم أول

لم نظهر بعد محافظة أسيوط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط تيرم أول

لم تعلن بعد محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

لم تعلن بعد محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

لم تعلن بعد محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

لم تعلن بعد محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

لم تعلن بعد محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

لم تعلن بعد محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

لم تعلن بعد محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

لم تعلن بعد محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

لم تعلن بعد محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

لم تعلن بعد

المحافظات التي اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.

محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.

محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.

محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.

محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.

محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.

محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.

محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%.

محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

يمكنكم ترك تعليق على هذا المقال بالاسم ورقم الجلوس وسنحاول بكل السبل الاستعلام عن نتائجكم والرد على وكذلك رابط نتائج تعليقاتكم بالنتائج الخاصة بكم، مع خالص أمانينا لكم بالتفوق والنجاح.

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