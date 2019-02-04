هنا الآن رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 نتائج الصف الثالث الإعدادي عبر موقع مديرية...

الآن يمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية من خلال هذا التقرير، فقد تم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ للتيرم الأول 2019، كما تم رفع النتيجة وتحميلها على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال رابط مديرية التربية والتعليم لتلك المحافظات، ومن خلال هذا التقرير الخاص بنتائج الصف الثالث الإعدادي لجميع المحافظات المصرية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018/2019 يمكن الاستعلام عن النتائج ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول بكل سهولة ويسر.

فقد صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ “الدكتورة بثينة كشك” أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بالمحافظة قد بلغ 52 ألف و247 طالباً وطالبة وأضافت كشك أن عدد اللجان بالمحافظة قد بلغ 315 لجنة وذلك من خلال 13 إدارة تعليمية بمحافظة كفر الشيخ.

ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ التيرم الأول 2019 قد بدأت 20 يناير 2019، وقد انتهت الامتحانات يوم 24 يناير 2019، ومنذ انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيح، ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم ظهور وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بقلق بالغ انتهاء.

المحافظات التي اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.

محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.

محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.

محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.

محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.

محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.

محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.

محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%.

محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

طريقة تقديم التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ تيرم أول 2019

صرحت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ أنه قد تقرر فتح باب تقديم التظلمات لمن يرغب من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية للفصل الأول 2019 من خلال الإدارات التعليمية،فقد تقرر فتح موقع بكل إدارة تعليمية من إدارات المحافظة لتقديم التظلمات من النتائج، وجاء ذلك للتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم، هذا وقد تم بالفعل تحميل نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ ورفعها على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من خلال الرابط التالي:

رابط موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2019

وعلى الطالب أن يقوم بتسجيل رقم الجلوس الخاص به في الخانة المخصصة له والضغط على مربع عرض النتيجة.

طريقة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به

يضغط” البحث عن النتائج”.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بكافة محافظات مصر

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عزيزي الطالب وعزيزتي طالبة الشهادة الإعدادية في حال لم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بنتائج المحافظة التي تتبعها للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك في تعليق وسنقوم بالمساعدة في الاستعلام عن النتائج والرد على تعليقكم، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.