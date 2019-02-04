1689 نتائج اللوتو اللبناني 4-2-2019 اللوتو اللبناني اخر سحب 1689 lotto lotto

تعرف على الارقام الرابحة في اللوتو اللبناني اليوم الاثنين سحب 1689 ، سحب يزيد مباشرة لجميع الارقام الصادرة ، والرابحة في اللوتو اللبناني ، حيث نزودكم بكافة بطاقات الفائزة في اليانصيب اللبناني.

نتابع معكم كل جديد عبر التحديثات المتنوعة وأخبار خاصة حول نتائج سحب اللوتو اليوم، وذلك عبر دورة السحب في لبنان، حيث أعلنت إدارة يانصيب اللوتو اللبناني إجراء سحبين في الأسبوع الواحد، وذلك في يوم الإثنين والخميس من كل أسبوع، ويتم عرض السحب على قناة LBC اللبنانية، ونتابع رابط الإستعلام عن نتيجة السحب للوتو اللبناني، وكذلك نتائج السحب الماضي، وكافة الأخبار المتنوعة حول سحب اللوتو

يلجأ العديد من الناس للدخول في سحب اللوتو اللبناني، وحجز أرقام الحظ، وذلك للخروج من الهموم والتطلع لأمل جديد، لعبة سحب اللوتو نشأت منذ أكثر من ثمانية أعوام وذلك على مفهوم توزيع الأرباح على الرابحين، وتم إطلاق اللعبة في عام 2002 الماضي، ونرصد لكم كل جديد عبر تحديثات متنوعة.

نتائج اللوتو اللبناني 4-2-2019 اللوتو اللبناني اخر سحب 1689 من خلال الرابط التالي .

يذكر أن يانصيب “اللوتو اللبناني” قررت مؤخرا اجراء سحبين في الاسبوع، كل اثنين وخميس مساءً على شاشة LBC.