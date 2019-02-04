مواعيد عرض مسلسل طلعت روحي

حلت الفنانة إنجي وجدان والفنان نيكولا معوض، ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" الذي يُعرض عبر شاشة cbc، الخميس الماضي، تزامنًا مع عرض المسلسل الجديد "طلعت روحي" على ذات القناة.

العرض: 19.00 ( السابعة مساءاً ) الإعادة الأولى: 5.00 ( الخامسة صباحاً ) الإعادة الثانية: 10.00 ( العاشرة صباحاً ).

وتحدث الإثنان عن كواليس تصوير مسلسل "طلعت روحي"، بالإضافة إلى حديثهما عن تفاصيل حياتهما الخاصة، وأبرز ما كانوا يعانوا منه في مرحلة الطفولة والمراهقة.

نيكولا معوض روى أزمته مع "السمنة" في مرحلة طفولته وبداية مراهقته، وأكد أن وزنه كان زائدًا، وقصير القامة، وهو ما أدى إلى زعزعة ثقته بنفسه في هذا العمر، لدرجة أنه كان معجبًا بإحدى الفتيات في المدرسة، وكان يخضسى مصارحتها لأنه يراها أفضل منه شكلًا، إلى أن اصطحبه والديه إلى طبيب تغذية وقام بنظام غذائي. وفق "هي"

وأشار نيكولا معوض إلى أن أزمة ثقته بنفسه استمرت حتى فترة قريبة، وبعد أن درس التمثيل، وكان من حوله يتعجبون من إقدامه على التمثيل، بسبب شعوره بالإحراج الزائد من الجمهور.